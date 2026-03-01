Küresel deniz ticaretinin en kritik geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı’nda tansiyonun yükselmesi üzerine Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden çok kritik bir güvenlik uyarısı geldi. Bölgedeki seyir emniyetini ve Türk gemilerinin güvenliğini koruma altına almayı hedefleyen bu hamle, bölgedeki jeopolitik gerilimin deniz taşımacılığı üzerindeki doğrudan etkilerini yansıtıyor.

Hürmüz Boğazı'nda telsiz alarmı: Geçişlere İran engeli iddiası

Orta Doğu’nun enerji koridoru niteliğindeki Hürmüz Boğazı çevresinde hareketli saatler yaşanıyor. Denizcilik Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan bilgilere göre, İran makamlarının telsiz yayınları aracılığıyla boğazdan gemi geçişlerinin durdurulduğuna dair anonslar yaptığı yönünde veriler elde edildi. Bölgedeki deniz trafiğini doğrudan etkileyen bu istihbaratın ardından, Türk bayraklı gemilerin herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmaması adına en üst düzey teyakkuz durumuna geçildi. Söz konusu telsiz yayınlarının operasyonel bir yasaklama girişimi olup olmadığı yakından takip edilirken, sahadaki gemilerin rotalarını ve güvenlik protokollerini bu yeni gelişmeye göre güncellemeleri gerektiği vurgulandı.

Türk Bayraklı gemiler için güvenlik seviyesi 3’e çıkarıldı

Bölgedeki risk analizlerini anlık olarak güncelleyen Denizcilik Genel Müdürlüğü, Hürmüz Boğazı ve çevresinde seyreden Türk bayraklı gemiler için ISPS Kod (Uluslararası Gemi ve Liman Tesisi Güvenlik Kodu) uyarınca güvenlik seviyesini "3" olarak belirledi. Bu seviye, belirli bir güvenlik olayının muhtemel veya gerçekleşmek üzere olduğu durumlar için öngörülen en yüksek koruma aşamasını temsil ediyor. Bu karar doğrultusunda, bölgedeki gemilerin standart güvenlik önlemlerinin ötesine geçerek, saldırı veya müdahale olasılığına karşı tam kapasite koruma prosedürlerini uygulamaları zorunlu hale getirildi. Güvenlik Seviyesi 3 ilanı, Türk denizcilik idaresinin personelin can ve mal güvenliğini en üst perdeden koruma kararlılığını simgeliyor.

AAKKM ile kesintisiz iletişim ve seyir duyuruları uyarısı

Kritik süreçte gemi kaptanları ve işletmecilerine yönelik yapılan resmi uyarıda, bölgedeki tüm seyir duyurularının saniye saniye takip edilmesinin hayati önem taşıdığı kaydedildi. Olası bir acil durum, engelleme veya müdahale girişimi yaşanması halinde gemilerin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi (AAKKM) ile derhal temas kurması gerektiği hatırlatıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nün sanal medya platformları üzerinden de duyurduğu bu tedbir paketi, bölgedeki Türk deniz varlığının stratejik bir koordinasyon içerisinde hareket etmesini sağlamayı hedefliyor. Operasyonel risklerin minimize edilmesi adına tüm gemilerin haberleşme kanallarını açık tutması ve merkezden gelecek direktiflere harfiyen uyması büyük önem arz ediyor.