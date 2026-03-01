Son Mühür- Hemen hemen her Ramazan ayında oruç üzerinden başlayan inanç tartışmaları bu yıl özellikle Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in talimatıyla okullara giren Ramazan kutlamaları ve Celal Karatüre'nin seslendirdiği ''Kâbe'de Hacılar Hû Der Allah" ilahisi üzerinden farklı bir boyut kazandı.

Dillerden düşmeyen ilahi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da gündemindeydi.

Erdoğan,

"Kâbe’de hacılar Hû der Allah... Bu ilahiyi 7’den 70’e insanımızın diline ve inşallah kalbine nakşeden, ülkemizi o güzel ilahilerle tek ses, tek yürek haline getiren bestecisinden icracısına kadar tüm kardeşlerime buradan tebriklerimi iletiyorum.

Tüm Türkiye'nin aynı sözleri terennüm etmesi özlediğimiz bir iklim. Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Kimse bundan gocunmamalı, rahatsız olmamalı'' sözleriyle duyduğu memnuniyeti dile getirmişti.



Gerçek Türkiye'nin fotoğrafı...



Erdoğan'ın, ''Bu fotoğraf gerçek Türkiye fotoğrafıdır'' sözleri Türkiye Genel Sosyal Saha Araştırması (TGSS)'nin ''Türkiye'nin Toplumsal Haritası'' başlıklı 2024 yılına ait çalışmanın, inanç ve dindarlık başlıklı bölümünü gündeme getirdi.

Marmara Üniversitesi, İSAR Araştırma Merkezi'nden Zübeyir Nişancı'nın kaleme aldığı inanç ve dindarlık başlıklı araştırma, son dönemde artan dindar/ seküler gerilimine de ışık tutacak detaylar barındırıyor.



Toplumun kaçta kaçı dindar?



Araştırmada Türkiye genelinde katılımcıların yüzde 67 gibi ezici bir çoğunluğunun kendilerini “dindar” ya da “çok dindar” olarak tanımladığı, yüzde 10'luk bir kesimin ise kendini “hiç dindar değilim” veya “dindar değilim” kategorilerinde ifade ettiği görülüyor.

Yüzde23’lük bir grubun ise “ne dindarım, ne değilim” diyerek tarafsız bir duruş sergilediği dikkat çekiyor.



Hangi sıklıkta namaz kılınıyor?



Bulgulara göre, katılımcıların yüzde 40’ı, “sık sık” ya da “her zaman” namaz kıldığını ifade ederken buna karşılık, hiçbir zaman namaz kılmadığını ya da nadiren namaz kıldığını söyleyenlerin oranının yüzde 36 olarak görülüyor.

Namaz kılma sıklığı bakımından gençler ve yaşlılar arasında farkın yaşlılar lehine büyük olduğunun ortaya koyan araştırma sonuçlarına göre, eğitim seviyesi yükseldikçe namaz kılma sıklığı belirgin bir şekilde azalıyor.



Ege bölgesi listenin sonunda...



Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından birinin de "En sık namaz kılınan bölge Kuzeydoğu Anadolu iken en az kılınan bölgenin Ege olduğunu göstermesi.

“Sık sık” ya da “her zaman” namaz kıldığını belirten katılımcıların oranı Kuzedoğu Anadolu'da yüzde 68,

Ortadoğu Anadolu'da yüzde 61,

Güneydoğu Anadolu’da yüzde 58,

Doğu Karadeniz'de yüzde 49,

Doğu Marmara'da yüzde 46,

Batı Marmara'da yüzde 30 ve

Ege Bölgesi'nde ise yüzde 23.

Araştırmada Ege'de hiçbir zaman namaz kılmadığını ya da nadiren namaz kıldığını belirtenlerin oranının ise yüzde 40 olduğu görülüyor.



Oruç tutanlar çoğunlukta...



Araştırmaya göre katılımcıların yüzde 76 gibi büyük bir çoğunluğu Ramazan ayında ''Her zaman ya da sık sık'' oruç tuttuğunu ifade ederken, yüzde 16'sı hiçbir zaman tutmadığını dile getiriyor.



Burçlara ve fala ne kadar inanıyoruz?



Araştırmanın en dikkat çekici sorularından biri burçlarla ilgili. Toplumun yaklaşık beşte birinin burçlara inandığı görülüyor.

Burçlara inananların oranı yüzde 22 iken fallara inanma oranı yüzde 9 olarak kaldığı ve yüzde 76'lık bir kesimin bunları reddettiği dikkatlerden kaçmıyor.

