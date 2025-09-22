Son Mühür- İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin iştiraki İZBETON A.Ş.’de yolsuzluk yapıldığı iddiaları üzerine açılan ve kamuoyunda kooperatif davası olarak bilinen davada süreç devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 19 Eylül Cuma günü başlayan ilk duruşmanın ardından, davanın ikinci oturumu bugün (22 Eylül Pazartesi) Aliağa Şakran Cezaevi Yerleşkesi’nde yapılacak.

İlk oturumda 11 tutuklu sanık savunmalarını yaparken, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin Eski Başkanı Tunç Soyer, CHP İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İZBETON’un eski Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da mahkeme huzurunda ifade vermişti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanı sıra milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda siyasi parti temsilcisi de duruşmayı takip etmişti.

Bugünkü oturumda ise tutuksuz sanıkların ve müştekilerin dinlenmesi bekleniyor. Mahkemenin salı ve çarşamba günü de süreceği belirtiliyor. Öte yandan duruşma için alınan geniş güvenlik önlemleri dikkat çekerken, basın mensuplarının içeriye bilgisayar ve telefon gibi elektronik cihazlarla girmesine izin verilmedi.

SORUŞTURMANIN GEÇMİŞİ

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı,İZBETON üzerinden taşeron firmalar aracılığıyla yolsuzluk yapıldığı iddiasıyla 1 Temmuz’da soruşturma başlatmıştı. Sayıştay ve mülkiye müfettişi raporları ile bilirkişi incelemelerine dayandırılan soruşturmada, ihaleye fesat karıştırma ve nitelikli dolandırıcılık suçlamaları yöneltilmiş, 157 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Bunlardan 60’ı tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamelerde, kentsel dönüşüm projeleri kapsamında Örnekköy, Gaziemir-Aktepe/Emrez ve Karabağlar bölgelerinde yapılan kat karşılığı inşaat işlerinde usulsüzlükler olduğu ileri sürüldü. Dosyada 449 mağdur ve 7 şikayetçi bulunduğu, ayrıca Hazine ve Maliye Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON’un da zarar gören kurumlar arasında yer aldığı belirtildi.

Bugünkü oturumla birlikte davada kritik bir aşamaya girilirken, kamuoyunun gözü İzmir’de devam eden yargı sürecinde olacak.