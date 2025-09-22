Son Mühür- İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, son 5 günde düzenlenen geniş çaplı operasyonlarda 170 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Operasyonlar İzmir’in de aralarında bulunduğu 18 ilde eş zamanlı gerçekleştirildi.

Çocuk müstehcenliği ve dolandırıcılık suçları ön olanda

Operasyonlarda, çevrim içi çocuk müstehcenliği ve tacizi, nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis ve nitelikli hırsızlık suçlarına karıştığı belirlenen kişiler gözaltına alındı.

55 şüpheli tutuklandı, 34 kişi hakkında adli kontrol kararı verildi. Diğer şüphelilerle ilgili işlemler sürüyor.

İzmir’de dolandırıcılık senaryoları

İzmir’in de dahil olduğu operasyonlarda şüphelilerin vatandaşları kandırmak için şu yöntemleri kullandığı tespit edildi:

Çocuklara ait müstehcen içerik barındırmak, “Kiralık bungalov, yatırım danışmanlığı, hesap kullanımı ve mobilya satışı” ilanlarıyla dolandırıcılık yapmak, Yasa dışı bahis oynatmak ve para transferine aracılık etmek, Mobil bankacılık hesaplarına erişerek haksız kazanç elde etmek.

341 milyon TL’lik malvarlığına el konuldu

Operasyon kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 341 milyon TL değerinde malvarlığına el konuldu. El konulanlar arasında: 5 şirket, 7 konut, 10 araç bulunuyor.

Yerlikaya’dan çağrı: “Şüpheli durumları 112’ye bildirin”

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona katılan tüm güvenlik güçlerini ve MASAK çalışanlarını tebrik ederek şu ifadeyi kullandı:

“Siber suçlara karşı en güçlü kalkan farkındalıktır. Lütfen şüpheli durumları 112 Acil Çağrı Merkezi’mize bildirin, biz gereğini yapalım.”