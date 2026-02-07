Son Mühür/ Emine Kulak- CHP Konak İlçe Başkanlığı tarafından, Konak Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi’nde “Yerden Genele Eşitlik ve Demokrasi: Romanlar” başlıklı bir panel düzenlendi. Toplumsal eşitlik, demokrasi ve Roman yurttaşların yaşadığı sorunların ele alındığı etkinlik yoğun ilgi gördü.

Birinci oturumun moderatörlüğünü gazeteci Gökmen Ulu üstlenirken, programın konuşmacı konuğu usta sanatçı Müjdat Gezen oldu.

Katılımcılar arasında CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, İstanbul Şişli Belediyesi’nin Meclis Üyesi Elmas Arus, CHP Konak Meclis Üyesi Tolga Küleş, Konak Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyeleri yer aldı.

Kalmaz: Kimse kimliğinden dolayı geri bırakılmayacak

Roman yurttaşların eşit yurttaşlık mücadelesine dikkat çeken CHP Konak İlçe Başkanı Serkan Kalmaz, “Eşit yurttaşlık talebini dile getirmek ve yıllardır görünmeyen gerçeği siyasetin temeline taşımaya geldik. Roman yurttaşlar bu ülkenin havızasıdır. Eğitimden istihdama kadar birçok alanda sistematik dışlanma söz konusu. Bu tablo ihmalkar yönetimin sonucudur. Roman yurttaşlarımızı iş bulsa bile kayıt dışı istihdama itiyor. Bunların üzerine ayrımcılık ve ön yargı da ekleniyor. Bu kabul edilemez. Bu sosyal devlet anlayışı ile bağdaşamaz. Bu düzen değişmeli. Biz roman yurttaşlarımızı onurlu eşit görüyoruz. Yukarıdan bakan değil birlikte karar alan siyaseti biliyoruz. Çözüm yaşamın içindedir. Yalnız değilsiniz. Bu ülkede eşitlik mücadelesi veren siyasi irade vardır. İnanıyor ve söz veriyoruz. Kimse kimliğinden dolayı geri bırakılmayacak” dedi.

Mutlu: Tarafımız adalet, eşit yaşamak

Konak’ta kimsenin geride bırakılmadığı adil bir kent anlayışıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, “ Bugün gerçekten kıymetli etkinlikte bir aradayız. Bizler Konak’ta romanların Türkiye’de en yoğun yaşadığı ilçedeyiz. Yaklaşık 80, 90 bin roman yaşıyor. Yerel seçimden öncesi mottomuz adil kent, eşit yurttaşlık olarak belirlemiştik. Bu ülkenin bir parçasını Konak’ta yapmak için yola çıktık. Konak İzmir’in kalbi. Sosyal hayattan, istihdama kadar her alanda çalışmaya devam ediyoruz. 10 yaşında bir çocuk ‘ben ayrımcılığa uğruyorum, yardım edin’ dedi. Bana ve arkadaşlarıma düzgün bir eğitim alanı sağlayın dedi. Ve biz roman çocuklarına eğitim alnı kurduk. Çok yetenekli pek çok çocuğumuz var. Bunlara nasıl fırsat eşitliği sunarız diye çalışmalarımız devam ediyor. Meslek edindirme kursları açıyoruz. Romanların en adaletsizliğe uğradığı alanlar iş ve eğitim. Stratejik ve bütçe planımızı hazırlarken özellikle Roman arkadaşlarımız için yer ayırdık. Romanlar için farklı bir madde ekledik. Kimsenin arkada kalmadığı yan yana omuz omuza yürümekte karar aldığımız Konak’ta yürümeye devam edeceğiz. Bu toplantıyı çok önemsiyorum. Buradan çıkan kararlar Konak Belediyesi’nin çalışmalarına eklenecek. Tarafımız adalet, eşit yaşamak” dedi.