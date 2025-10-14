Son Mühür - Birleşik Krallık’ta bankacılık sektöründe sarsıcı bir gelişme yaşandı. Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarından Santander, 2025 yılı boyunca ülke genelinde 76 şubesini kapattığını duyurdu. Banka ayrıca Kasım ayında Londra’daki Surrey Quays şubesini de kalıcı olarak kapatacağını açıkladı.

Santander’in aldığı bu karar, İngiltere’nin “high street” olarak bilinen ana ticari caddelerinde son yıllarda hızla artan banka kapanışlarının bir yenisi oldu. Banka yönetimi, mobil bankacılık ve çevrimiçi hizmetlerin kullanımındaki artışın, fiziki şubelere olan ihtiyacı önemli ölçüde azalttığını açıkladı.

Çalışma saatleri azaltıldı

Santander, mevcut 76 şubenin kapanmasının ardından 18 şubenin daha kapatılacağını, ancak bu şubelerin kesin kapanış tarihinin henüz netleşmediğini duyurdu. Ayrıca, 30 Haziran itibarıyla 36 şubede çalışma saatlerinin kısaltıldığı belirtildi.

Santander İngiltere Sözcüsü şu açıklamayı yaptı:

“Müşteri davranışları değiştikçe biz de şubelerimizin geleceğe uygun kalmasını sağlamaya çalışıyoruz. Tam hizmet veren şubelerimizin yanı sıra ‘Work Café’ konsepti, gişesiz şubeler ve kısıtlı saatlerde çalışan merkezlerle dijital bankacılık ile yüz yüze hizmet arasında denge kurmayı hedefliyoruz.”