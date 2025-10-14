Son Mühür - ABD merkezli Time dergisi, kapak fotoğraflarıyla sık sık gündeme gelen bir yayın organı. Mısır’daki Gazze Zirvesi’nin ardından Donald Trump’ı kapağına taşıyan dergi, bu kez Trump’ın eleştirilerinin hedefi oldu.

''Tüm Zamanların En Kötüsü olabilir''

Trump, bugün kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

''Time Dergisi hakkımda nispeten iyi bir haber yazmış, ama fotoğrafım Tüm Zamanların En Kötüsü olabilir. Saçımı ‘yok etmişler’ ve sonra kafamın üstüne, havada süzülüyormuş gibi görünen ama son derece küçük bir taç yerleştirmişler. Gerçekten tuhaf! Alt açılardan fotoğraf çekmeyi hiç sevmezdim ama bu süper kötü bir fotoğraf ve eleştirilmeyi hak ediyor. Ne yapıyorlar ve neden?''