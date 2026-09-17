Son Mühür/ Emine Kulak- Atakan Başpehlivan- İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Eylül ayı olağan toplantısında ESHOT ve İZULAŞ'ın sermaye artışı ile ilgili dış finansman ile belediyelerin SGK borçları üzerinden önemli tartışmalar yaşandı. Mecliste söz alan YENİ Partili Meclis Üyesi Onur Saatli Türkiye'deki ekonomi politikalarına da dikkat çekti.

"Paranın nasıl batırıldığını maliye bakanının gözlerindeki ışıltılara baktığımızda anlıyoruz"

Ekrem İmamoğlu’nun liderlik vasfı olduğuna dikkat çeken YENİ Partili Meclis Üyesi Onur Saatli, “ Bu süreçte bütçe komisyonunda bütün partiler bir araya geldi. Metro A.Ş’nin ekonomik durumunun düzelmesi önemli. Ulaşım şirketleri İzmir’in ulaşımını oluşturan şirketler. Hepiniz bir bütün olarak karar aldık. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Karayalçın’ın Metro’nun ilk kazmasını vurduğu zaman, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin metroya yaptığı yatırımı baktığımız zaman, diğer metrolardan ayrıştığını görüyoruz. Türkiye metro nasıl yapılıyor? Özellikle son 25 yılda Ulaştırma ve alt yapı Bakanlığı’nın ilgili belediyedeki yatırım programını devir protokolü ile alarak, belediye adına yükü yüklenmesi, yatırımın tamamlanmasından sonra da 25 yıl gibi uzun vadelerde hazine paylarından, yatırım tutarı ilgili belediyeden geri alması ile yapılıyor. İzmir böyle bir yatırım aldı mı? Ulaştırma ve alt yapı Bakanlığı en son 1 Eylül’de 16.2 metro yatırımını başlattı. Bütün yatırım programı üzerine aldı, tamamlandıktan sonra belediyeye teslim edilecek. İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir tek yatırım dış finansmandaki desteği alabildi dedi. Ekrem İmamoğlu’nun liderlik vasfı da burada yatıyor zaten. Bütün muhalif belediyelerde yapmadığınızı kendi belediyelere desteği veriyorsunuz. Türkiye’de en ucuz ulaşımın olduğu yer İzmir. Para batırıldı dediniz. Türkiye’de paranın nasıl batırıldığını son 10 yıllık ekonomik politikalara baktığımızda, başta atanan, görevden alınan maliye bakanının gözlerindeki ışıltılara baktığımızda anlıyoruz. 128 milyar dolara bile hiç girmeyelim. Akar yakıt fiyatlarının neden buralara geldiğini burada konuşmaya başlarsak altında kalkamazsınız. Her şeye rağmen İzBB’nin ulaşım alt yapısını oluşturan, sermaye artışına desteklerini sunan tüm partili paydaşlara teşekkür ederim” dedi.