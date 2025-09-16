Kıskanmak dizisinde Mükerrem Şen karakterini, 25 yaşındaki genç oyuncu Hafsanur Sancaktutan canlandırıyor. Sancaktutan'ın gerçek adı da zaten Hafsanur Sancaktutan olup, sanat adı kullanmıyor.

20 Mart 2000 tarihinde İstanbul'da doğan oyuncu, baba tarafından aslen Rizeli, anne tarafından ise Batum göçmeni kökenli. 1.63 cm boyunda olan Sancaktutan, Kıskanmak dizisinde "modern Bihter" olarak tanımlanan Mükerrem karakterini canlandırıyor.

Hafsanur Sancaktutan'ın Kariyeri

Hafsanur Sancaktutan, küçük yaşlardan itibaren tiyatro ile ilgilenmeye başladı ve çeşitli tiyatro oyunlarında yer aldı. İlk televizyon deneyimini 2018-2019 yılları arasında "Gülperi" dizisinde "Fidan" karakteriyle yaşadı. Bu rol onun kariyerinin dönüm noktası oldu.

2019'da "Aşk Ağlatır" dizisinde "Ada Meryem Varlı" karakteriyle başrol oynadı. 2021'de FOX'ta yayınlanan "Son Yaz" dizisinde "Yağmur Kara" karakteriyle büyük beğeni topladı. Bu performansıyla 9. TV Yıldızları Ayaklı Gazete Ödülleri'nde "Yılın Yükselen Yıldızı" ödülünü kazandı.

Mükerrem Şen Karakteri

Kıskanmak dizisinde Mükerrem Şen, güzelliğini en büyük silahı olarak kullanan, zenginlik içinde büyümüş genç bir kadın olarak tanımlanıyor. Kuzeni Nalan'la çocukluğundan beri kıyaslanmış ve bu rekabet onu kıskanç birine dönüştürmüş. Halit Paşazade (Mehmet Günsür) ile evli olan Mükerrem, aynı zamanda Nüzhet (Selahattin Paşalı) ile yasak bir aşk yaşıyor.

Karakterin "modern Bihter" olarak tanımlanması, Halit Ziya Uşaklıgil'in "Aşk-ı Memnu" romanındaki Bihter karakterine benzerliklerinden kaynaklanıyor. Her iki karakter de evli olmasına rağmen yasak aşklar yaşıyor ve bu durumun getirdiği psikolojik çelişkilerle mücadele ediyor.

Son Projeleri ve Ödülleri

Sancaktutan, 2022'de Disney+ platformu için çekilen "Dünyayla Benim Aramda" dizisinde "Sinem" karakterini canlandırdı. Aynı yıl "Darmaduman" dizisinde başrol oynadı. 2023'te "Ya Çok Seversen" dizisindeki performansıyla 49. Altın Kelebek Ödülleri'nde "En İyi Kadın Romantik Komedi Oyuncusu" ödülünü kazandı.

2024-2025 döneminde Show TV'de yayınlanan "Siyah Kalp" dizisinde "Melek Çakırca" karakterini canlandırdı. Şimdi ise NOW TV'nin yeni dizisi Kıskanmak'ta Mükerrem Şen rolüyle izleyiciyle buluşuyor. Sancaktutan'ın Instagram hesabı @hafsanur.sancaktutan adresinden takip edilebiliyor.