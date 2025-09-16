Kıskanmak dizisinde Nüzhet karakteri, Selahattin Paşalı tarafından canlandırılıyor. Nüzhet, dizinin ana hikayesinde önemli bir rol oynayan ve Mükerrem ile yasak bir aşk yaşayan karakter olarak dikkat çekiyor.

Dizinin 16 Eylül'de yayınlanan ilk bölümünde Nüzhet'in intihar girişimi, Mükerrem ile yaşadığı yasak aşkın getirdiği vicdani ve toplumsal baskılardan kaynaklanıyor. 1940'lı yılların sosyal yapısında böyle bir ilişkinin yarattığı ağır sonuçlar, karakteri çaresizliğe sürüklüyor.

Nüzhet Karakterinin Hikayedeki Yeri

Nüzhet, Paşazade ailesinin çevresindeki karakterlerden biri olarak hikayeye dahil oluyor. Mükerrem'in (Hafsanur Sancaktutan) evli olmasına rağmen onunla yaşadığı gizli ilişki, her iki karakteri de büyük bir çıkmazın içine sürüklüyor. Mükerrem, Halit Paşazade (Mehmet Günsür) ile evli olmasına rağmen Nüzhet'e olan aşkını gizlemeye çalışıyor.

Bu yasak ilişki, Nahid Sırrı Örik'in romanındaki toplumsal normlar ve ahlaki değerlerin sorgulandığı ana temalardan birini oluşturuyor. Nüzhet karakteri, geleneksel toplum yapısının dayattığı baskılar karşısında kendini çaresiz hisseden bir genç adam olarak resmediliyor.

İntihar Girişiminin Nedenleri

Nüzhet'in intihar girişimi, birden fazla faktörün bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. İlk olarak, Mükerrem ile yaşadığı yasak aşk onun vicdanında büyük yaralar açıyor. 1940'lı yılların muhafazakar toplum yapısında böyle bir ilişki, hem toplumsal dışlanma hem de dini açıdan büyük günahkar sayılma riskini beraberinde getiriyor.

İkinci olarak, bu gizli ilişkinin ortaya çıkma korkusu Nüzhet'i sürekli gerginlik içinde yaşamaya mahkum ediyor. Halit Paşazade'nin eşini başka bir erkekle aldattığının ortaya çıkması durumunda yaşanacak skandal, hem Mükerrem'in hem de Nüzhet'in toplumsal ölümü anlamına geliyor.

Selahattin Paşalı'nın Performansı

Genç oyuncu Selahattin Paşalı, Nüzhet karakterini canlandırırken psikolojik olarak yıpranan bir gencin iç dünyasını etkili biçimde yansıtıyor. Karakterin vicdani çelişkilerini, aşkın verdiği mutlulukla suçluluk duygusunun çelişkisini başarıyla sergiliyor.

Paşalı'nın özellikle intihar sahnelerindeki performansı, izleyiciler tarafından büyük takdir topluyor. Nüzhet'in yaşadığı iç çelişkileri, sosyal baskıları ve çaresizliği oyuncunun mimikleri ve jestleriyle güçlü şekilde aktarılıyor. Bu performans, dizinin duygusal yoğunluğunu artıran önemli unsurlardan biri oluyor.