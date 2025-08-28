Son yılların en kurak ve sıcak yaz mevsiminin yaşandığı Edirne’de su kaynaklarında ciddi düşüşler gözleniyor. Hayvanların sulanması için yapılan Yağcılı Göleti’nde, yeterli yağışın olmaması ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle mayıs ayından itibaren başlayan su kaybı, besleyen küçük kaynakların da çekilmesiyle tamamen kuruma noktasına geldi. Göletin tabanında derin çatlaklar oluştu, bazı alanlar sazlıklarla kaplandı.

Alternatif gölette de su tükeniyor

Köyde alternatif olarak yapılan diğer göletteki su seviyesi de kritik seviyeye indi. Bölgedeki üreticiler, tankerlerle su taşıyarak hayvanlarını sulamaya çalışıyor.

Üreticilerden kuraklık uyarısı

Üretici Celal Akçın, kuraklığın tarım ve hayvancılığa büyük darbe vurduğunu belirterek, “Bu göletler bizim can damarımız. Devletimiz hayvanların sulanması için yaptı ancak kuraklık nedeniyle su kalmadı. Özellikle son 2 yıldır çok kurak. Buğday ve ayçiçeği verimleri düştü, hayvancılık da olumsuz etkilendi” dedi.

Bölgedeki diğer göletler de risk altında

Kuraklık yalnızca Yağcılı Göleti’ni etkilemedi. Tunca Nehri’nin bazı bölümlerinde su akışı durdu. Küçükdöllük köyündeki gölet tamamen kurudu, Keramettin, Korucu ve Demirhanlı köylerindeki göletlerde ise su seviyesi ciddi oranda azaldı.