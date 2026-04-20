Osman günden / Son mühür - Kiraz’da gerçekleştirilen denetimlerde, gıda üretimi ve satışı yapan işletmelerde temizlik koşulları, ürünlerin saklama şartları ve genel hijyen kurallarına uygunluk detaylı şekilde inceleniyor. Teknik ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimlerde işletmelerin hijyen standartları yanı sıra, üretim koşulları ve mevzuata uygunlukları ayrıntılı şekilde değerlendiriliyor.

Titizlikle kontrole diyorlar

Görevliler, özellikle tüketimi artan gıda ürünlerinin üretim, satış ve tüketim noktalarına odaklanırken hijyen koşulları, son kullanma tarihleri, etiket bilgileri ve saklama şartları gibi unsurlar da ayrıntılı şekilde inceleniyor.

Denetimler devam ediyor

Yetkililer, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için denetimlerin düzenli olarak sürdürüleceğini belirtti. Gerekli durumlarda işletmelere uyarı yapıldığı ve yasal işlem uygulandığı ifade edilirken, ilçe genelinde yürütülen çalışmalarla gıda güvenliğinin en üst seviyede tutulmasının hedeflendiği vurgulandı. İlçe genelinde denetimlerin düzenli şekilde sürdürüleceği belirtilirken, kurallara uymayan işletmelere gerekli yaptırımların uygulanacağı vurgulandı.