Son Mühür- ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS), Kilauea Yanardağı’nın Aralık 2024’ten bu yana belirli aralıklarla lav püskürtmeye devam ettiğini açıkladı.
Kasım sonunda yapılan açıklamalarda, yanardağın periyodik patlamalarla aktifliğini sürdürdüğü vurgulanmıştı.
USGS verilerine göre Kilauea, yalnızca son bir yılda 36 farklı patlama yaşadı. 21 Kasım’da başlayan son lav akıntısı ve yükselen duman bulutlarının bölgedeki etkisini sürdürdüğü belirtildi.
USGS ekibi bölgede gözlem yaptı
Hawaii Volkan Gözlemevi’nden bilim insanları, Kilauea’nın çevresinde inceleme yaparak patlamanın yeniden başladığını doğruladı.
Halemaʻumaʻu kraterinden yükselen lav fıskiyelerinin metrelerce havaya ulaştığı ve bölgede yoğun bir duman tabakası oluştuğu gözlemlendi.
Yerleşim yerleri için şu an tehlike yok
Uzmanlar, son patlamanın yerleşim alanlarını tehdit etmediğini belirtti. Lav akışlarının krater çevresinde sınırlı kaldığı ve riskli bir yayılımın görülmediği kaydedildi.
Bilim insanları, Kilauea'nın yüksek aktivite potansiyeli nedeniyle durumun yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ediyor.
Ulusal parktan ziyaretçilere güvenlik uyarısı
Hawaii Volkanları Ulusal Parkı yetkilileri, patlamanın ardından ziyaretçilere yeni güvenlik talimatları yayımladı.
Yetkililer, kapalı alanlara girilmemesi, lav akıntılarına yaklaşılmaması ve volkanik gazlara karşı dikkatli olunması gerektiğini hatırlattı.
Park yönetimi, rüzgarın yönüne bağlı olarak kükürt dioksit gibi zararlı gazların yoğunluğunun değişebileceğini belirtti.