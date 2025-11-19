Amerikan merkezli Yum! Brands, KFC'nin Türkiye operasyonlarını yeniden yapılandırmak amacıyla ülkenin önde gelen yeme-içme şirketi HD Holding ile bir franchise anlaşması yaptı. HD Holding, aynı zamanda HD İskender, Pidem ve Makarnam markalarının da işletmecisi olarak sektörde geniş bir tecrübeye sahip. Bu anlaşma doğrultusunda KFC'nin ilk şubesi İstanbul Fatih'teki Historia AVM'de kapılarını açtı. Yeni açılışlarla birlikte KFC'nin daha önce kapatılan restoranlarının yenilenmesi ve operasyonel standartların yükseltilmesi hedeflendi.

Şirket, kısa sürede Mall of İstanbul'da ikinci şubesini açmak üzere hazırlıklarını tamamladı. Açılışların tamamı tek seferde yapılmak yerine aşamalı bir plana göre ilerliyor. Genişleme stratejisinin ilk etaplarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerdeki merkezi alışveriş merkezleri tercih ediliyor. Marka, hem yeni şubelerle hem de geliştirilmiş müşteri deneyimiyle pazar payını artırmayı amaçlıyor. Böylece KFC, yerel iş ortağı HD Holding’in tecrübesi ile Türk tüketiciler için yeniden ulaşılabilir ve yenilikçi bir servis sunma yoluna girdi.

Kapatmanın Ardındaki Nedenler ve Yeni Dönem Hamleleri

KFC’nin Türkiye’deki kapanış sürecinin temel nedeni, franchise sözleşmesinin eski işletmeci İş Gıda tarafından belirlenen operasyonel standartların karşılanamamasıydı. Yum! Brands, 2024 sonunda İş Gıda ile olan iş birliğini sonlandırdı ve bu süreçte tüm KFC şubeleri kapanarak faaliyetler durdu. HD Holding ile yapılan yeni anlaşma, markanın global operasyonel deneyimi ile yerel uzmanları bir araya getirerek kalite artışı ve daha sürdürülebilir bir müşteri deneyimi hedefliyor. Firma, müşteri memnuniyetini yeniden tesis etmeyi ve sektördeki rekabet düzeyini yukarı taşımayı planlıyor.

Yeni Şubeler ve Genişleme Stratejisi

KFC’nin açılış stratejisinde, tüm şubelerin aynı anda faaliyete geçmesi yerine, adım adım yeni restoranlar açılması öngörülüyor. İlk açılan restoran İstanbul’daki Historia AVM oldu ve kısa sürede Mall of İstanbul’daki şube de açılacak. Firmanın hedefinde, özellikle büyük şehirlerde merkezi ve yoğun alışveriş merkezlerinde aktif olmak bulunuyor. HD Holding’in operasyonel gücüyle KFC, daha fazla noktada Türk tüketicisiyle buluşmayı ve pazar payını hızla büyütmeyi amaçlıyor.

Sektörde Yaratılan Etki ve Rekabet

KFC’nin Türkiye pazarına geri dönüşü, fast-food sektöründe hem rekabeti canlandırıyor hem de istihdam potansiyelini artırıyor. Marka, HD Holding desteğiyle ürün ve hizmet kalitesini yükseltirken, tüketici beklentilerini karşılamaya öncelik veriyor. Yeni açılışlarla birlikte, KFC'nin Türkiye’deki bunun gibi dev girişimleri, sektöre hareket katıyor ve hızlı servis restoran kültürünün gelişimine katkı sağlıyor. Bu adımlar, KFC’nin Türkiye’deki marka algısını güçlendirmesi ve tüketici tarafında yeniden tercih edilir hale gelmesini destekliyor.