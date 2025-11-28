Son Mühür / Atakan Başpehlivan Eğitim Sen İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Bülent Karakaş, Memur Sen ile iktidar arasında devam eden TİS görüşmeleri sürecinin değerlendirerek, memurlara Ocak’ın 15’inde verilecek olan yüzde 11’lik zam oranını eleştirdi.

Bülent Karakaş: Yetkili sendika üç maymunu oynuyor

AK Parti iktidarı ile toplu iş sözleşmesi sürecini yürüten yetkili sendika Memur Sen’in tavırlarını eleştiren ve Memur Sen’in üç maymunu oynadığını söyleyen Bülent Karakaş, “Memur Sen’e bu TİS sürecini yürütmemesi ve imza atmaması konusunda bir çağrı yaptık. Ocak 15’te 11’lik bir zam var ama şu anda her şeye yüzde 25’lik oranda zamlar yapılıyor.

Hatta kira zammını bile devletin kendisi yüzde 38 olarak öngörüyor. Bu zam oranında tamamlayıcı sağlık sigortası ve bir takım vergiler dahil olmak üzere bir çok kesintiler olacak yani verilen zam bizim cebimize girmeden devletin kasasına geri girecek. Dolayısıyla bu koşullarda bize yüzde 11 zam verilmesini kabul etmiyoruz.

Kesinlikle bizim gerekli olan hakkımızı almak için mücadele edeceğiz. Memur Sen’e talebimizi sürekli ulaştırıyoruz eğer onlar imza atmasaydı şu an her şey farklı olabilirdi. Maalesef imzaladıkları için hakkımızı kaybettik. Memur Sen hala üç maymunu oynamaya devam ediyor. Ancak biz emeklilerin emekçilerin halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

“Emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler çok zor durumda”

Son olarak, yarın saat 13’de Cumhuriyet Meydanı’nda bir miting gerçekleştireceklerini açıklayanEğitim Sen İzmir 6 No’lu Şube Başkanı Bülent Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

“Biz yarın bir miting yapacağız, halk için bütçe ve Demokratik Türkiye istiyoruz. Biz halka bütçe verilmesini talep ediyoruz. Emekçiler, emekliler, kadınlar, gençler çok zor durumda. Yarın (29 Kasım) saat 13’de İzmir halkını Cumhuriyet Meydanı’nda bekliyoruz.”