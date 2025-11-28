Son Mühür - Türkiye’nin Japonya’ya yaptığı gıda ihracatının yüzde 35’ini üstlenen Ege İhracatçı Birlikleri, Türk mutfağının Japonya’da akademik düzeyde öğretilmesi için önemli bir adım attı. Çalışma kapsamında, Türk mutfağının Japonya’daki Otsuma Women’s Üniversitesi’nin ders programına dahil edilmesi yönünde süreç başlatıldı.

İzmirli şef Japon üniversitesinde Türk mutfağını anlattı

İzmir’in Michelin yıldızlı restoranı TERUAR’ın kurucusu ve şefi Osman Serdaroğlu, Otsuma Women’s Üniversitesi’nde düzenlenen üç ayrı oturumda öğrenci ve akademisyenlerle bir araya geldi. Programda Türk mutfağının tarihsel ve kültürel yapısı aktarılırken, geleneksel ürünlerle hazırlanan menüler sunuldu. Japon katılımcılar, Türk lezzetlerine yoğun ilgi gösterdi.

Türk ürünleri Japon mutfağıyla buluştu

Sunulan menülerde Türk orkinosu, zeytinyağı, kuru meyve, baharat, bulgur ve nar ekşisi gibi ürünler öne çıktı. Bakır cezve ve çaydanlıkla yapılan Türk kahvesi ile çay sunumu, etkinliğe kültürel bir derinlik kazandırdı.

Ders müfredatı için olumlu zemin oluştu

Ege İhracatçı Birlikleri ile üniversite yönetimi arasında yürütülen görüşmelerde, Türk mutfağının gastronomi dersleri kapsamında okutulması yönünde olumlu ilerleme sağlandı. Projenin hayata geçmesiyle Japonya’da yetişen şef adaylarının Türk mutfağını yakından tanıması hedefleniyor.

İzmir ihracatı Japonya’da büyüyor

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, İzmir’in Japonya’ya gıda ihracatındaki payına dikkat çekti. Son beş yılda ihracatta önemli bir artış sağlandığını ve orta vadede 1 milyar dolarlık hedef belirlendiğini ifade etti.

Turkish Tastes için Japonya adımı

Mehmet Ali Işık, Turkish Tastes projesinin ABD’de elde ettiği kazanımların ardından Japonya pazarında da benzer bir yol izlendiğini belirtti. Dengeli beslenme ve işlenmiş gıdaya yönelen Japon pazarında Türk ürünlerinin önemli bir potansiyele sahip olduğu vurgulandı.

Japonya’da Türk ürünlerine artan ilgi

Kuru meyve, su ürünleri, zeytinyağı, makarna ve baharat başta olmak üzere Türk gıda ürünlerinin Japonya’da talep gördüğü ifade edildi. Türk mutfağının üniversite müfredatına girmesiyle bu ilginin kalıcı hale gelmesi bekleniyor.