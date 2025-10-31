İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. 24-30 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan 718 kişi gözaltına alındı.

Hapis ve para cezası olanlar yakalandı

Operasyonlar kapsamında, kesinleşmiş hapis cezası bulunan 231 hükümlü ile adli para cezası ve ifadeye çağrı emirleri bulunan 487 kişi yakalandı. Hapis cezalarına göre dağılım ise şu şekilde oldu: 10 yıl ve üzeri ceza alan 15 kişi, 5-10 yıl arası ceza alan 30 kişi, 5 yıl ve altı ceza alan 186 kişi gözaltına alındı.

Şahıslar adli mercilere sevk edildi

Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi. Polis ekipleri, kent genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor.