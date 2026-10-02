Kenan Yıldız sakatlık durumu sebebiyle milli formadan uzak kalırken, İtalyan kulübünün raporuna göre oyuncunun sol ayak beşinci metatars kemiğinde kırık meydana geldi. Sezonun açılış maçında darbe alan futbolcu, 31 Ağustos'ta osteosentez operasyonu geçirdi. Kulüp doktorları kaynama sürecini korumak için temkinli rehabilitasyon uyguluyor.

Eylül ve ekim milli maçlarını kaçıran genç forvet, Torino'da bireysel çalışmalarını sürdürüyor. Sağlık heyeti oyuncunun kas gücünü koruması için özel havuz ve salon programları yürütüyor.

Sol ayak kemiğindeki kırık ve ameliyat süreci

Sakatlık İtalya Serie A'nın ilk haftasında patlak verdi. Rakibiyle girdiği ikili mücadelede darbe alan Kenan Yıldız sahayı terk etti. Taramalarda tarak kemiğinde kırık saptanınca ameliyat kararı alındı.

Sağlık parametresi Tıbbi teşhis ve detay Sakatlanan bölge Sol ayak 5. metatars kemiği Yapılan operasyon Osteosentez ameliyatı Ameliyat tarihi 31 Ağustos 2026 Tahmini dönüş Kasım sonu veya Aralık başı

Operasyon başarılı geçti. Kemiğin sabitlenmesi amacıyla cerrahi müdahale yapan hekimler, oyuncunun kondisyonunun iyileşme hızına olumlu katkı sunacağını belirtti.

Kenan Yıldız sahalara ne zaman dönecek?

Kenan Yıldız yaklaşık üç aylık tedavi sürecinin ardından 2026 yılının kasım ayı sonu veya aralık ayı başında sahalara dönecek. Juventus sağlık heyeti kemik kaynamasını beklerken, genç yıldızın kasım ayındaki milli maçlarda da riske edilmeyeceği ifade ediliyor. Taraftarlar genç oyuncuyu çimlerde görmek için kış aylarını bekleyecek.

Dönüş için acele yok. İtalyan devi oyuncunun geleceğini düşünerek tam iyileşme sağlanmadan yeşil ışık yakmayacak. Kenan Yıldız ise fizik tedaviye uyarak moralini yüksek tutuyor.

Vincenzo Montella'nın hücumdaki yeni planı

Milli takım heyeti sol kanattaki boşluğu doldurmak için alternatiflere yöneldi. Belçika karşısında hücum yükünü Kerem Aktürkoğlu, Arda Güler ve Barış Alper Yılmaz omuzlayacak. Montella antrenmanlarda kanat rotasyonunu farklı dizilişlerle denedi.

Gözler bu akşamki randevuda olacak. Kenan Yıldız arkadaşlarını evinden desteklerken, ay yıldızlılar sahaya deplasmandan üç puanla dönmek için çıkacak.

Mevki A Milli Takım muhtemel 11 Kaleci Uğurcan Çakır Savunma Zeki Çelik, Merih Demiral, Abdülkerim, Ferdi Orta saha İsmail Yüksek, Salih Özcan Hücum hattı Yunus Akgün, Arda Güler, Oğuz Aydın, Barış Alper