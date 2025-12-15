Son Mühür - İzmir’in Kemalpaşa ilçesi Çınaköy’deki zeytinyağ fabrikalarını büyütmek için çalışma başlatan ÇED süreci başlatan Bayraktar Ailesi, zeytin rekoltesinin düşük olması nedeniyle yatırım planlarını önümüzdeki yıla ertelediklerini duyurdu.

Medyada yer alan “Bayraktar Zeytinyağı Fabrikası’na ÇED Engeli” gibi haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirten Muharrem Bayraktar, Son Mühür’e özel açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili Son Mühür’e konuşan Muharrem Bayraktar, “Bu yıl zeytinde yok yılı Bu yüzden zeytin rekoltesi düştü. Kuraklık nedeniyle de çok fazla verim alınamadı. Bu yüzden yatırımımızı önümüzdeki seneye kaydırdık. ÇED sürecini biz tamamlamadık. Seneye yeniden başvuru yapacağız” dedi. Muhsin Bayraktar Tarım Ürünleri Gıda Pazarlama Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan tesisin günlük 24 ton zeytinyağı (yıllık 2.400 ton) ve 120 ton zeytin işleme (yıllık 12.000 ton) kapasitesine çıkartmak için süreci başlatan aile yatırımlarını önümüzdeki seneye kaydırdı.