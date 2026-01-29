Son Mühür - Okullardaki ara tatilin sona ermesiyle birlikte, hafta sonunu kayak merkezlerinde değerlendirmek isteyenler için güncel kar kalınlıkları paylaşıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 28 Ocak tarihli verilerine göre derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekilde açıklandı: