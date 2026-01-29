Son Mühür - Okullardaki ara tatilin sona ermesiyle birlikte, hafta sonunu kayak merkezlerinde değerlendirmek isteyenler için güncel kar kalınlıkları paylaşıldı.
Kayak merkezlerinin kar kalınlıkları
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 28 Ocak tarihli verilerine göre derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları şu şekilde açıklandı:
- Palandöken - 232 cm
- Ergan - 192 cm
- Kartalkaya - 180 cm
- Hakkari - 161 cm
- Nemrut - 160 cm
- Kümbet - 144 cm
- Yıldızdağı - 136 cm
- Sarıkamış - 135 cm
- Konaklı - 132 cm
- Karabük - 120 cm
- Erciyes - 105 cm
- Yalnızçam - 94 cm
- Yedi Kuyular - 94 cm
- Uludağ - 82 cm
- Davraz - 81 cm
- Çambaşı - 80 cm
- Yıldıztepe - 80 cm
- Murat Dağı - 73 cm
- Gevaş Abalı - 47 cm
- Zigana - 46 cm
- Ilgaz - 43 cm
- Hesarek - 39 cm
- Kartepe - 38 cm
- Denizli - 35 cm
- Süleymaniye - 32 cm
- Akdağ - 26 cm
- Mersivan - 23 cm
- Saklıkent - 15 cm
- Bozdağ - 12 cm
- Elmadağ - 4 cm
