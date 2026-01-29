Son Mühür- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan, Güngören Belediyesi tarafından düzenlenen “Tek Soru, Tek Cevap” programında liseli gençlerle bir araya geldi. Programda yöneltilen sorulara yanıt veren Erdoğan, iş hayatına ve gelir kaynaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Ne iş yapıyorsunuz?” sorusu gündem oldu

Etkinlik sırasında bir öğrencinin “Tam olarak ne iş yapıyorsunuz, neyden para kazanıyorsunuz?” sorusunu yanıtlayan Bilal Erdoğan, ticari faaliyetlerine 2007 yılında başladığını söyledi. İlk girişimlerin yurt dışında tanıştığı arkadaşlarıyla birlikte şekillendiğini belirten Erdoğan, sürecin daha sonra Türkiye’ye taşındığını ifade etti.

Kozmetikten restorancılığa uzanan süreç

Türkiye’ye dönüşün ardından ortaklarıyla birlikte ilk olarak kozmetik alanında faaliyet yürüttüklerini aktaran Erdoğan, 2009 yılı itibarıyla restoran sektörüne adım attıklarını kaydetti. O tarihten bu yana ağırlıklı olarak gıda alanında çalıştığını dile getirdi.

Yurt dışı yatırımlarına dikkat çekti

Gıda sektöründe çeşitli restoran işletmeleri bulunduğunu belirten Bilal Erdoğan, yaklaşık bir buçuk yıl önce Dubai’de yeni bir işletme açtıklarını söyledi. Erdoğan, Azerbaycan’ın başkenti Bakü’de de benzer bir yatırım planlarının bulunduğunu ifade etti.

“Gıda sektöründeyim” açıklaması

Bilal Erdoğan, konuşmasının sonunda mevcut iş alanına ilişkin değerlendirmede bulunarak, uzun süredir restoran işletmeciliği yaptıklarını ve bu nedenle gıda sektöründe faaliyet gösterdiğini belirtti.