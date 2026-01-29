Son Mühür - Sedat Peker’e benzediğini iddia eden bir kişinin sosyal medyada “Abarttığınız kadar olmadığınızı biliyorum, kıvırmak dansöz işidir. İtle çakalla işim olmaz. Aslanım ben aslan” ifadeleriyle paylaştığı video kısa sürede viral oldu.

Yapılan yorumlar kırdı geçirdi

Videonun altına gelen yorumlarda espri dozu dikkat çekti. Kullanıcılar kişi için “Sedat Temu”, “Sedat Popkek”, “Sedat Pekmez”, “Pedat Şeker”, “Sedat Pekemeyen” gibi benzetmeler yaparken, bazıları da “Saçlar Sezercik gibi ama” ve “Özcan Deniz’e daha çok benziyor” şeklinde yorumlarda bulundu. Gündem oldu Esprili paylaşımların ardından video kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, benzerlik iddiası ve kullanıcıların tepkileriyle öne çıktı.