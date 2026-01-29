Son Mühür- İstanbul’un Ümraniye ilçesinde yaşanan olay, görenleri dehşete düşürdü. Bir genç, kız arkadaşının evinde bulunduğu sırada genç kızın ağabeyinin eve gelmesiyle panik yaşadı. Yaşanan korku dolu anlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Ağabey eve gelince panik başladı

İddiaya göre genç çift, ailelerinden çekindikleri için büyük bir korkuya kapıldı. Evde yakalanma endişesi yaşayan genç, çareyi pencereye çıkmakta buldu.

Bir süre pencerenin kenarında asılı kalan genç, dengesini kaybederek metrelerce yükseklikten aşağıya düştü.

Sevgilisini yerde görünce o da atladı

Erkek arkadaşının yerde hareketsiz yattığını gören genç kız, yaşadığı şok ve panikle kendini 4. kattan boşluğa bıraktı. O anlar çevrede bulunan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Dehşet anları kamerada

Olay sırasında çevrede bulunan vatandaşların çektiği görüntülerde, gençlerin yere düşme anları ve yaşanan panik net şekilde görüldü. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada yayılarak büyük yankı uyandırdı.

Aile sinir krizi geçirdi

Gençleri yerde kanlar içinde gören aile bireyleri olay yerinde sinir krizi geçirdi. Görüntülerde, genç kızın ağabeyinin büyük bir korku ve çaresizlikle, “Ölme, sana bir şey olmasın!” diye feryat ettiği duyuldu.

Genç kız yoğun bakımda

Olay sonrası hastaneye kaldırılan gençlerden kızın durumunun ağır olduğu öğrenildi. Genç kızın akciğerinde ciddi hasar oluştuğu ve yoğun bakımda tedavi gördüğü bildirildi. Erkek arkadaşının ise sağlık durumunun iyi olduğu ifade edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, yaşananlar kamuoyunda büyük üzüntü yarattı. Olayın tüm yönleriyle araştırıldığı öğrenildi.