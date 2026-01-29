Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinde özellikle son yıllarda artan yoğunluk, yeni bir sınır kapısının açılmasını gündeme getirdi.

İki ülke arasında hazırlanan anlaşma taslağı Bulgaristan Bakanlar Kurulu tarafından onaylanırken, Kapıkule’nin kuzeyinde kurulması planlanan yeni sınır kapısı için süreç resmen başladı.

Kapıkule’nin kuzeyine yeni sınır kapısı geliyor

Bulgaristan Bakanlar Kurulu, Kapitan Andreevo–Kapıkule hattının kuzeyinde yeni bir gümrük kapısının kurulmasını öngören anlaşma taslağını kabul etti.

Kararla birlikte iki ülke arasındaki geçişlerde yaşanan uzun kuyrukların ve yoğunluğun azaltılması hedefleniyor.

Bulgaristan hükümetinin olağan oturumunun ardından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye ile Bulgaristan arasındaki sınır geçişlerinde yaşanan sorunların çözülmesi ve yeni bir sınır geçiş noktası olan ‘Kapitan Andreevo–Kapıkule Kuzey’in açılması amacıyla hazırlanan anlaşma taslağı onaylandı” ifadelerine yer verildi.

Yeni gümrük kapısının yeri netleşti

Planlanan yeni ortak sınır kapısının, Bulgaristan tarafında Svilengrad Belediyesi’ne bağlı Kapitan Andreevo köyü yakınlarında, Türkiye tarafında ise Edirne sınırları içinde, Kapıkule bölgesinde yer alması öngörülüyor.

Mevcut Kapıkule–Kapitan Andreevo sınır kapısının kuzeyinde konumlanacak yeni geçiş noktası, iki ülke arasında ek bir kontrol ve geçiş alanı oluşturacak.

Anlaşma tamam: Ortak uzman komisyonu kurulacak

Anlaşma taslağına göre Türkiye ve Bulgaristan’ın yetkili makamlarından oluşan bir Ortak Uzman Komisyonu kurulacak.

Komisyon; kara yolu bağlantılarının teknik özellikleri, güzergahların konumu, sınırla kesişme noktaları ve geçiş güzergahlarının sayısını belirleyecek.

Ayrıca yeni sınır kontrol ve geçiş noktasının yeri, teknik altyapısı ve çalışma rejimi ile taşınacak yük ve yolcu türleri, trafik türüne göre geçiş düzenlemeleri ve hukuki süreçler de komisyon tarafından detaylı şekilde ele alınacak.

Amaç yoğunluğu azaltmak, ticareti hızlandırmak

Dünyanın en yoğun kara sınır kapılarından biri olarak gösterilen Kapitan Andreevo–Kapıkule hattı, aynı zamanda Avrupa Birliği’ni Asya’ya bağlayan Avrupa’nın en büyük kara sınır geçiş noktaları arasında yer alıyor.

Yeni sınır kapısının devreye alınmasıyla birlikte özellikle ticari araç ve yolcu geçişlerinde yaşanan yoğunluğun azaltılması, sınır geçişlerinin hızlandırılması ve Türkiye–Bulgaristan arasındaki ticaret ile taşımacılığın daha hızlı ve etkin hale getirilmesi amaçlanıyor.