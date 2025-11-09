Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde, “Yangına Dirençli Sürdürülebilir Köyler/Küllerinden Doğan Kavaklıdere” projesi kapsamında oluşturulan bal ormanlarına 300 arı kovanı yerleştirildi. Proje, hem yerel ekonomiyi canlandırmayı hem de kadın istihdamını artırmayı hedefliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü işbirliğiyle, Devridaim Enstitüsü tarafından yürütülen ve Brother Türkiye’nin sponsor olduğu projenin ikinci fazı, Kavaklıdere’de düzenlenen etkinliklerle tanıtıldı.

Yangına dayanıklı köy modelleri geliştirilerek ekosistem destekleniyor

İkinci faz kapsamında, Çavdır ve Menteşe köylerinde toplam 8,3 hektarlık alana kurulan bal ormanlarında yılda yaklaşık 6 bin litre bal üretimi hedefleniyor. Ayrıca yanan alanlarda biyoçeşitliliği artırmak için ekosisteme uygun çeşitli bitki dikimleri de devam ediyor.

Etkinliklerde konuşan Prof. Dr. Ali Kavgacı, Türkiye’nin orman yangınları yönetiminde en başarılı ülkeler arasında yer aldığını belirterek, bal ormanlarının hem kırsal kalkınmaya hem de farkındalığın artırılmasına katkı sağladığını vurguladı. Muğla Orman Bölge Müdürü Mustafa Ülküdür, yangına dayanıklı alanların oluşturulmasının önemli olduğunu ifade ederken, Orman Genel Müdürlüğü yetkilileri projelerin deneyimlerinin yeni alanlara taşınacağını açıkladı.

Brother Türkiye CEO’su Batuhan Demirkök ise projenin pilot olduğunu ve başarıya ulaşması halinde yaygınlaştırmayı planladıklarını söyledi.