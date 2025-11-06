Kasım ayı, deniz suyunun soğumasıyla birlikte tezgahlarda bolca çeşitli, taze ve yağlı balıkların bulunduğu bir dönem oluyor. Bu dönemde hem besin değeri yükseliyor hem de balıkların lezzeti zirveye çıkıyor. Balık tüketmeyi sevenler için kasım ayı tam bir şölen sunuyor. Seçeneklerin fazla olması, sofralarda farklı pişirme alternatiflerine de imkan tanıyor.

Kasım ayında balık türleri genellikle yağlanıyor ve bu sayede daha lezzetli bir tada ulaşıyor. Özellikle denizlerimizde yerli avcılıkla elde edilen taze balıklar, besin değeri kadar ekonomik açıdan da cazip hale geliyor. Omega-3 ve protein açısından zengin olan kasım sezonu balıkları, sağlıklı bir beslenme için de önemli bir seçenek sağlıyor.

Kasım ayında hangi balıklar yenir?

Kasım ayının en çok tercih edilen balıkları arasında hamsi başı çekiyor. Karadeniz’den gelen taze hamsi, bu ayda yağlanmaya başlıyor ve sofralarda sıkça tüketiliyor. Hamsinin yanında palamut ve lüfer de kasım ayının balık tezgahlarında öne çıkan diğer türleri arasında yer alıyor. Bu balıkların hem ızgara, hem de fırın yemekleri oldukça talep görüyor.

İstavrit bu dönemde hem bol bulunuyor hem de yağlı ve lezzetli et yapısıyla farklı tariflerde kullanılıyor. Uskumru ise lezzetini en iyi gösterdiği dönemlerinden birini kasımda yaşıyor. Ayrıca kefal ve çipura gibi türler de kasım ayında hem taze hem de besleyici halleriyle tercih ediliyor.

Kasım ayında özellikle önerilen ve lezzetiyle öne çıkan balıklar şöyle sıralanıyor:

Hamsi

Lüfer

Palamut

İstavrit

Uskumru

Kefal

Çipura

Levrek

Torik

Tekir

Orfoz

Mezgit

Kasım ayı sofralarında balık çeşitliliği bol oluyor, hamsi ve lüfer gibi yağlanan balıklar daha yumuşak ve sulu bir yapıya sahip oluyor. Palamut ve uskumru gibi türler ise ızgara veya fırında kendine has aromasıyla öne çıkıyor. Farklı tariflerle sofralara renk katmak isteyenler için kasım ayında balık tüketmek hem sağlıklı hem de lezzetli bir tercih oluşturuyor.