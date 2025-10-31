Kartalkaya Oteli Yönetim Kurulu üyesi Ceyda Hacıbekiroğlu, son günlerde Bolu’daki Grand Kartal Otel yangını davası nedeniyle çok konuşulan bir isim oldu. Geçmişte yaşanan bu üzücü olayda 78 kişi hayatını kaybetti, 137 kişi ise yaralandı. Davada otel sahibi Halit Ergül’ün de aralarında bulunduğu toplam 11 kişiye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Bu kararın ardından, Halit Ergül’ün kızı olan Ceyda Hacıbekiroğlu’nun aldığı ceza ve hayatı gündeme geldi.

Ceyda Hacıbekiroğlu, aile şirketlerinde yıllardır görev aldı ve adını özellikle Grand Kartal Otel’deki ortaklığıyla duyurdu. Yangın sonrası açılan davada ismi geçenler arasında bulunması, kamuoyunun ilgisini daha da artırdı. Otel ve hissedarları hakkındaki teknik detayların, olayın soruşturmasında önemli rol oynadığı biliniyor.

Kartalkaya otel yangınında neler yaşandı?

Otel yangını davasında, yangının çıkış sebebi ve ardından yürütülen adli süreçte otelin işletme protokolleri, teknik altyapısı ve yangın güvenlik önlemleri de detaylı şekilde incelendi. Bazı teknik raporlarda, tesisin yangına karşı hazırlıklı olmadığı, yangın koruma sistemlerinin yeterli çalışmadığı ve yangın alarmı ya da tahliye planlarının eksik olduğuna dair tespitler yer aldı. Bu gibi teknik eksiklikler nedeniyle yönetim kurulu üyelerine ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.

Bunun yanında Grand Kartal Otel’in uzun yıllardır Bolu’nun önemli turizm tesisleri arasında yer alıyor olması, olayın bölge turizmine ve otelcilik sektörüne etkilerini de gündeme taşıdı. Özellikle yoğun kış sezonunda bölgenin en rahat konaklama tesislerinden biri olarak öne çıkan Kartalkaya Oteli’ndeki güvenlik protokollerinin eksikliği, Türkiye genelinde otel güvenliğinin tekrar tartışılmasına yol açtı.

Yapılan adli süreçte, oteldeki hissedarlar ve işletmeye bağlı teknik sorumlu kişiler de detaylı şekilde sorgulandı. Uzman raporlarında; yangının yayılımı, oteldeki acil çıkış kapılarının durumu, yangın tüplerinin konumlandırılması ve acil müdahale ekibinin organizasyonu hakkında istatistiksel veriler paylaşıldı. Özellikle teknik eksikler, davada belirleyici unsurlar arasında yer aldı.

Ceyda Hacıbekiroğlu kimdir?

Ceyda Hacıbekiroğlu, 1985 yılında İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi’nde eğitim aldı. Grand Kartal Otel’in dört hissedarı arasında yer alıyor ve Bekir Hacıbekiroğlu ile evli. Davada ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı