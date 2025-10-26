Son Mühür/ Merve Turan- Karşıyaka Belediyesi, sosyal sorumluluk ve dayanışma anlayışını güçlendirmek amacıyla sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliğini sürdürüyor. Bu kapsamda, belediyeye bağlı Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi (CMSM), Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) gönüllülerini ağırlayarak anlamlı bir etkinliğe imza attı. 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası öncesinde gerçekleştirilen etkinlikte, LÖSEV'in "Hayat Bağları" projesi çatısı altında bir araya gelen gönüllüler, lösemili çocuklara moral vermek amacıyla sağlıklı ve katkısız çikolatalar hazırladı.

"Hayat bağları" projesi umut ve sevgiyle pişti

CMSM, 20 gönüllünün katılımıyla gerçekleşen bu özel etkinlik için kapılarını açtı. LÖSEV’in, hastalara moral ve motivasyon desteği sağlamak üzere yürüttüğü "Hayat Bağları" projesi, bu kez lezzetli ve sağlıklı bir amaca hizmet etti. Uzman şefler eşliğinde mutfağa giren gönüllü katılımcılar, lösemili çocukların hassas sağlık durumları göz önünde bulundurularak, en doğal malzemelerle, katkısız çikolataları büyük bir özenle hazırladı. Hazırlanan çikolatalar, tek tek ve hijyenik koşullarda paketlenerek, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası boyunca çocuklara hediye edilmek üzere hazır hale getirildi.

Başkan Ünsal: "Dayanışmamızla iyiliği ve umudu büyütmeye devam edeceğiz"

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, LÖSEV’in bu örnek projesine destek vermekten duyduğu mutluluğu dile getirdi. Başkan Ünsal, Cordelion Mutfak Sanatları Merkezi'nin sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, kentsel dayanışmanın ve iyiliğin önemli bir adresi haline geldiğini belirtti. "LÖSEV ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı iş birliği, mutfağımızda hazırlanan bu tatlı armağanların, sadece bir ikram değil, umut ve sevgiyle yoğrulmuş derin bir mesaj taşıdığını gösteriyor," dedi. Sözlerine devam eden Başkan Ünsal, "Diliyoruz ki, bu küçük ama anlamlı hediyeler çocuklarımızın yüzünü bir nebze de olsa güldürür ve yanlarında olduğumuzu en içten şekilde hissettiririz. Karşıyaka Belediyesi olarak, sosyal sorumluluk bilincimizi asla bırakmadan çalışmaya, güçlü dayanışmamızla iyiliği ve umudu daima büyütmeye devam edeceğiz. Çocuklarımızın her zaman yanında olacağız," ifadelerini kullanarak Karşıyaka’nın hassasiyetini ve kararlılığını vurguladı.