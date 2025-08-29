Afyonkarahisar’ın Çay ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir tırın otomobile çarpması sonucu 2 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi ağır yaralandı. Olay sonrası kaçan tır sürücüsü ise jandarma ekiplerinin çalışması sonucu İzmir’de yakalandı.

Tır, otomobile çarptı, araç şarampole savruldu

Edinilen bilgilere göre, V.K. yönetimindeki 33 BBJ 756 plakalı tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle Ö.Ç’nin kullandığı 26 FC 264 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil yol kenarındaki şarampole girerek durabildi. Kazanın ardından tır sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü Ö.Ç., yanında bulunan N.Ç. ve A.Ç. ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yapılan müdahalelere rağmen Ö.Ç. ve N.Ç. yaşamını yitirdi. A.Ç.’nin tedavisi sürerken, hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Tır sürücüsü İzmir’de yakalandı

Kazaya ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri kayda geçti. Kaçan tır sürücüsü, jandarma ekiplerinin yaptığı takip ve incelemeler sonucunda İzmir yakınlarında yakalandı. Olayla ilgili soruşturma savcılık tarafından devam ediyor.