TFF 3. Lig 4. Grup 11. haftasında Karşıyaka, Alsancak Mustafa Denizli Stadı’nda ağırladığı Denizli İdman Yurdu’nu 2-0 yenerek sahadan galibiyetle ayrıldı. Taraftarının desteğini arkasına alan yeşil-kırmızılılar, etkili oyunuyla üç puanın sahibi oldu.
GOLLER 2 DAKİKADA GELDİ
Mücadelenin 34. dakikasında Hamza Küçükköylü’nün golü Karşıyaka’yı öne geçirirken, iki dakika sonra Onur İnan farkı 2’ye çıkardı. İlk yarıda gelen bu gollere karşılık Denizli ekibi skoru değiştiremedi.
TEKNİK ADAMLAR VE KADROLAR
Karşıyaka Teknik Direktörü Burhanettin Basatemür, maç boyunca doğru değişikliklerle oyunun hakimiyetini elinde tuttu. Konuk ekip Denizli İdman Yurdu’nda ise teknik direktör Özcan Sert aradığı reaksiyonu bulamadı.
MAÇIN AYRINTILARI
Stat: Alsancak Mustafa Denizli
Hakemler: Yücel Büyük, İsmail Ertunç, Hasan Ata
Goller: Hamza Küçükköylü (34), Onur İnan (36) – Karşıyaka
Sarı Kartlar: Mustafa Arda Mutlu, Hüseyin Biber – Denizli İdman Yurdu
Karşıyaka bu sonuçla ligde moral depolarken, Denizli İdman Yurdu sahadan puansız ayrıldı.