İzmir açıklarında düzensiz göçmenlere yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı, Menderes ve Çeşme ilçeleri açıklarında gerçekleştirdiği iki ayrı operasyonda, toplam 52 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı şüphelisini yakaladı.

Menderes açıklarında ilk operasyon

İlk operasyon, dün sabah saat 10.10’da Menderes ilçesi açıklarında düzenlendi. Görevli Sahil Güvenlik Botları (TCSG-7 ve KB-87) tarafından denizde seyir halindeki şüpheli bir lastik bot tespit edildi.

Botun durdurulmasıyla birlikte, 14’ü çocuk olmak üzere toplam 25 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyon kapsamında ayrıca 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi gözaltına alındı.

Çeşme’de 27 göçmen yakalandı

Aynı gün akşam saatlerinde ikinci operasyon haberi Çeşme’den geldi. Saat 20.40’ta, bölgede devriye görevi yapan Sahil Güvenlik Botları (TCSG-30 ve KB-118), açık denizde hareket eden fiber karinalı bir lastik botu durdurdu.

Yapılan kontrolde, yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçmeye çalışan 27 düzensiz göçmen tespit edildi. Göçmenler güvenli şekilde karaya çıkarılarak sağlık kontrollerinden geçirildi.

Yakalananlar göç idaresine teslim edildi

Sahil Güvenlik ekiplerinin başarılı operasyonlarının ardından yakalanan 52 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddia edilen şüpheli ise adli makamlara sevk edilerek hakkında soruşturma başlatıldı.