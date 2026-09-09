Son Mühür/Hüseyin Demir Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde büyük heyecan 26 Eylül’de başlayacak. Karşıyaka Spor Kulübü, sezonun ilk maçında Ankara deplasmanında Türk Telekom karşısında oynayacak. İzmir temsilcisi, hazırlıklarına başantrenör Nenad Markovic yönetiminde Mustafa Kemal Atatürk Spor Salonunda sürdürüyor. Yeni transferler ve genç oyuncuların performansı dikkat çekerken Nenad Markovic, oyun sistemini ve oyun felsefesini oyuncularına aktarıyor.

Kaf-Kaf’ın hazırlık maç programı belli oldu

Yeşil-kırmızılılar, 2026-2027 sezonunda 9 transfer ile kadrosunu yeniledi. Başkan Yiğit Tusder ve ekibi Basketbol Şubede yeni bir yapılanmaya giderken yönetim kadrosunu, teknik ekibi değiştirdi. Kaf-Kaf’ın yeni sezon hazırlıkları kapsamında hazırlık maç programı belli oldu. İzmir ekibi, lig öncesi ilk hazırlık maçında cumartesi günü saat 13.00’te Mersin Basket ile oynayacak. Karşıyaka, ikinci hazırlık maçında ise salı günü saat 17.00’de Aliağa Petkim ile kozlarını paylaşacak. Yeşil-kırmızılıların iki hazırlık karşılaşması da seyircisiz oynanacak.

Karşıyaka’da hedef play-off

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde kalite ve rekabet artarken marka değeri yükseliyor. Yüksek bütçeli, sponsor ve tanıtım gelirleri yüksek takımlar üst sıraları hedeflerken Anadolu takımları ekonomik ve finansal sıkıntılar yaşıyor. Camia takımlarından, basketbol kültürünün en üst seviyede yaşandığı Karşıyaka, 2026-2027 sezonunda play-off hedefiyle parkeye çıkıyor. İzmir temsilcisi, geçtiğimiz sezon mucizevi basketle ligde kalma başarısı gösterirken yeni sezonda aynı hataları tekrarlamak istemiyor.

Rekor Türk basketbolunda

Türk basketbolunda; basketbolculara ve antrenörlere ödenmeyen borçlardan dolayı 32 Türk takımın FIBA’ya transfer yasağı bulunuyor. Kulüplerin çoğu çözüm üretmeye çalışırken bazı takımlar büyük sorunlarla karşılaştı. FIBA’nın resmi sitesinde en fazla borç dosyası bulunan ülke Türkiye olarak yer alıyor. Türkiye’den sonra ise İtalya, listenin başında yer alıyor. Sabıka dosyası bir hayli fazla olan Türk basketbolundaki, yapısal ve ekonomik sorunlar, basketbolseverleri düşündürüyor.

Karşıyaka’nın FIBA’da 5 dosyası var

Türkiye Basketbol Federasyonu, mali ve finansal kriterler konusunda çalışmalar yürütse de sorunlar çözümsüz kaldı. Hazırlanan yönergeler rafa kalktı. Türkiye’nin ve İzmir’in köklü spor kulüplerinden Karşıyaka Spor Kulübü’nün FIBA’da 5 dosyası bulunuyor. Sezonun başlamasına kısa bir süre kala ekonomik ve finansal açıdan güçlenmek isteyen İzmir temsilcisi, zor günlerden geçiyor. Yeşil-kırmızılıların, yabancı basketbolcularına lisans çıkarabilmeleri için borçlarını ödeyeceğine dair FIBA’yı ikna etmesi gerekiyor. Türk basketbolunun lokomotifi, daha önceden buna benzer sorunlarla karşılaşırken borçlarını yapılandırdı. Yenigün Gazetesinden Görkem Türkyılmaz’ın haberine göre; Vernon Carey dosyasında; 1.466.337 dolar (yaklaşık 71 milyon TL) olarak açıklanan Carey’e borç, taraflarla yapılan görüşmeler neticesinde 725 bin dolara indirildi. 7 aylık plana yayılan borcun yaklaşık %60’lık ilk ödemesi de yönetim kurulu tarafından yaratılan kaynaklar sayesinde gerçekleştirildi.

Gerçekten bu nasıl bir para?

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde mücadele eden Karşıyaka’nın yeni transferlerinden Briante Weber, Thomas Walkup’ın Olympiakos’tan Dubai’ye transferinden sonra Eurohoops’un Instagram sayfasındaki gönderiye, “Ne? 9 milyon mu? Saygısızlık olsun diye söylemiyorum ama GERÇEKTEN BU NASIL BİR PARA? Şu an bundan NEFRET EDİYORUM.” İfadelerine yer verdi. Thomas Walkup’ın Olympiakos’tan Dubai’ye transferi, Avrupa’da büyük ses getirdi. Karşıyaka’nın 33 yaşındaki tecrübeli oyuncusu Weber, 2018-19 sezonunda Olympiakos forması giydi. Briant Weber’in yeni sezonda yeşil-kırmızılı formayla sergileyeceği performans merak ediliyor.

Muhaymin Mustafa’dan taraftarlara mesaj!

Karşıyaka basketbolun yeni transferlerinden Muhaymin Mustafa, “Merhaba büyük Karşıyaka taraftarı ben Muhaymin Mustafa, bu sezon birlikte mücadele edeceğiz, birlikte sevineceğiz. Hep birlikte bu formanın arkasında duracağız. Sahada biz, tribünlerde siz. Haydi Kaf-Kaf” ifadelerine yer verdi.