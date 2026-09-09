Serhat Kılıç neden öldü, cenazesi ne zaman? İşte acı detaylar!

Karşıyaka’da efsane Ateş Özerk için özel turnuva: Şampiyon TOFAŞ

İzmir'de iki belediye hesapları incelemede!

Guendouzi ve Greenwood Roma maçında oynayacak mı? UEFA disiplin soruşturması kararı ne oldu?

Rudi Bodosoğlu kimdir, kiminle evlendi ve ne iş yapıyor?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Haysiyet dizisinde Suzan kim, gerçek adı ne?

Aşk-ı Memnu bitti mi, neden yok? Final bölümü ne zaman yayınlandı?

MasterChef balıkçısı Murat kimdir, Beşiktaş'taki dükkânı nerede?

Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımız eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi.

Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşti.

Karşıyaka’da yeni sezon mesaisi: Hazırlık maçları ve FIBA’daki 5 dosya gündemde

Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de kurtuluş ve kuruluşun 104’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya başladı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Basmane Karakolu’ndan Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte İzmir’in siyasi partileri yan yana gelerek kurtuluş ve kuruluş coşkusunu yaşadı. Yürüyüşe katılanlar “9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun” yazılı pankart taşıdı.

Bu bağlantı sizi https://www.sonmuhur.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.