Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir’de kurtuluş ve kuruluşun 104’üncü yıl dönümü coşkuyla kutlanmaya başladı. Kutlama programı kapsamında ilk olarak Basmane Karakolu’ndan Cumhuriyet Meydanı’nda yürüyüş gerçekleştirildi. Yürüyüşte İzmir’in siyasi partileri yan yana gelerek kurtuluş ve kuruluş coşkusunu yaşadı. Yürüyüşe katılanlar “9 Eylül İzmir’in kurtuluşu kutlu olsun” yazılı pankart taşıdı.
Yürüyüşe kimler katıldı?
Yürüyüşe, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, YENİ Parti İzmir Milletvekilleri Ednan Arslan, Seda Kaya Ösen, AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı, YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Gaziemir Belediye Başkanı Ünal Işık, Karabağlar Belediye Başkanı Helil Kınay, Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, İYİ Parti İzmir İl Başkanı Ülkü Doğan, İzmir Büyükşehir Belediyesi meclis üyeleri katıldı. YENİ Parti İzmir Milletvekili Murat Bakan Cumhuriyet Meydanı’ndaki törene katıldı.
Çelenk töreni yapıldı
Daha sonra Cumhuriyet Meydanı’nda çelenk sunma töreni gerçekleşti.
Törene İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, Ege Ordu Komutanı Korgeneral Zorlu Topaloğlu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Atatürk Anıtı’na çelenk koydu. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımız eşliğinde Türk Bayrağı göndere çekildi.