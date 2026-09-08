Kerem Alışık ile Doğukan Güngör'ü buluşturan iddialı yapımda aile içi çatışmaların merkezinde duran Suzan'ın kim tarafından canlandırıldığı merak konusu haline geldi. Başarılı oyuncunun performansı ilk tanıtımlardan itibaren televizyon takipçilerinden tam not aldı. Kamera arkasında heyecan arttı.

Dizide gizemli geçmişi ve tavizsiz kararlarıyla dengeleri sarsacak olan karakterin perde arkası sosyal medyada hızla yayıldı. Dizi meraklıları genç yıldızın eski rollerini araştırmaya koyuldu. Meraklı bekleyiş sürüyor.

Haysiyet dizisinde Suzan kimdir, karakterin hikâyesi ne?

Haysiyet dizisinde Suzan karakterini başarılı oyuncu Elifcan Ongurlar canlandırıyor.

Dizide Karlıova ailesinin geçmişten gelen sırlarıyla yüzleşen Suzan, duygusal kırılmaları ve dik duruşuyla senaryonun en kritik düğüm noktasını oluşturuyor. Kerem Alışık'ın hayat verdiği baba karakteri ile oğul arasındaki gerilimde denge kurmaya çalışırken kendi iç hesaplaşmalarından kaçamıyor. Güçlü kadın profili hikâyenin akışına yön veriyor.

Elifcan Ongurlar kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Elifcan Ongurlar, 7 Haziran 1993 tarihinde İzmir'de dünyaya gelen ve tiyatro kökenli eğitimiyle tanınan dizi ve sinema oyuncusu olarak biliniyor.

Oyunculuk eğitimini Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümünde tamamlayan sanatçı, kariyerinin başında beyaz perdede sergilediği performansla festivallerden prestijli ödüller kazandı. Genç yaşına rağmen televizyon ekranında unutulmaz tiplemelere imza atan oyuncunun geçmişten bugüne rol aldığı projeler şu şekilde sıralanıyor:

Proje Adı Türü Canlandırdığı Karakter Ateşin Düştüğü Yer Sinema Filmi Ayşe Kayıp Şehir Televizyon Dizisi Seher Kara Ekmek Televizyon Dizisi Mine Çetin Kiralık Aşk Televizyon Dizisi Fikret Gallo Sevgili Geçmiş Televizyon Dizisi Çilem Akan

Elifcan Ongurlar hangi dizilerde oynadı, kariyeri nasıl ilerledi?

Sinema kariyerine yönetmen İsmail Güneş'in yönettiği Ateşin Düştüğü Yer filmiyle adım atan Ongurlar, bu yapımdaki başarısıyla Montreal Dünya Film Festivali ve Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri jürisinden ödülle döndü. Tiyatro disiplinini kamera önüne taşıyan oyuncu, dram projelerinin aranan isimleri arasına girdi. Başarı basamakları hızla aşıldı.

Kayıp Şehir dizisinde hayat verdiği Seher rolüyle geniş kitlelerin takdirini toplayan ünlü isim, Kara Ekmek dizisindeki Mine ve fenomen yapım Kiralık Aşk'taki Fikret Gallo rolleriyle ekranlardaki konumunu sağlamlaştırdı. Son olarak Haysiyet dizisindeki Suzan rolüyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, kariyerine yeni bir soluk katmaya hazırlanıyor. Işıklar yeniden üzerine çevrildi.