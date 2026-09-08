Lige mağlubiyetle başlayan Karşıyaka, bu sezon ilk iç saha maçına İzmir derbisiyle çıkacak. Yeşil-kırmızılılar, Alsancak Stadı'nda taraftarlarının desteğiyle galibiyete ulaşarak ligde çıkışa geçmeyi planlıyor. Sezona iddialı transferlerle giren Karşıyaka, transfer yasağı nedeniyle altyapı ağırlıklı kadrosuyla mücadele eden ve ilk hafta Denizli İdman Yurdu ile 1-1 berabere kalan Altay karşısında sahadan 3 puanla ayrılmak istiyor. İki asırlık kulüp geçen sezon 3'üncü Lig'de karşılaşmış; ilk maç 1-1 sona ererken Karşıyaka ikinci maçı 3-1 kazanmıştı.

Son transfer Tuğay Adamcıl'ın lisansı çıkarıldı

Karşıyaka, transfer döneminin son günlerinde kadrosuna kattığı 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusu Tuğay Adamcıl'ın lisans işlemlerini tamamladı. Son olarak Erciyes 38 FSK forması giyen tecrübeli futbolcu, takımdan ayrılan Yılmaz Ceylan'ın yerine transfer edilerek yeşil-kırmızılı ekibin 15'inci yeni oyuncusu oldu. Kariyerinde 2'nci Lig'de iki, 3'üncü Lig'de ise bir şampiyonluğu bulunan Tuğay Adamcıl, geçen sezon lig ve kupada çıktığı 13 maçta 3 gol kaydetti.

İbrahim Palaoğlu yoğun bakımda

Karşıyaka'nın eski futbol şube başkanlarından İbrahim Palaoğlu'nun kalp krizi geçirdiği öğrenildi. Hastaneye kaldırılan Palaoğlu'nun İzmir Şehir Hastanesi yoğun bakım servisinde entübe edildiği ve tedavisinin sürdüğü belirtildi.