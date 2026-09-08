Mavi ve kırmızı takım yarışmacıları tezgâh başında ter dökerken, stüdyoya konuk gelen MasterChef balıkçısı Murat hünerli elleriyle hazırladığı kasaları şeflere teslim etti. Danilo Zanna, Mehmet Yalçınkaya ve Somer Sivrioğlu'nun övgüyle bahsettiği deneyimli esnaf, kısa sürede sosyal medyada gecenin en çok konuşulan ismi haline geldi.

Ekran başındakiler meraklandı. Yıllardır gastronomi dünyasına deniz ürünleri sağlayan usta balıkçının kimliği ve dükkânının konumu arama motorlarında hızla üst sıralara tırmandı.

MasterChef balıkçısı Murat kimdir?

MasterChef balıkçısı Murat, İstanbul Beşiktaş Balık Pazarı'nda uzun senelerdir tezgâh işleten ve ekranların sevilen yarışmasına taze deniz ürünleri sağlayan usta bir esnaf olarak tanınıyor. Deniz mahsulleri sektöründe tecrübesiyle bilinen Murat Usta, tezgâhına getirdiği taze balıklarla semt sakinlerinin senelerdir güvendiği isimler arasında bulunuyor. Mehmet Şef ve ekibinin mutfaklarına taşıdığı deniz mahsulleriyle tanınan usta balıkçı, mesleki bilgisiyle yarışmacılara da ilham veriyor.

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Balıkçı Murat'ın dükkânı nerede bulunuyor?

Balıkçı Murat'ın tezgâhı, İstanbul'un Avrupa Yakası'ndaki meşhur Beşiktaş Balık Pazarı merkezinde bulunuyor. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte kepenk açan dükkân, taze mevsim balığı arayan İstanbulluların ve kenti gezen turistlerin uğrak noktaları arasında sayılıyor. Yolu çarşıya düşenler tezgâhtaki taze balıkları incelerken, usta esnafın neşeli sohbetine de ortak oluyor.

Gözler tezgâha çevrildi. Programda sergilediği kaliteli ürünlerle takdir toplayan balıkçı Murat, Beşiktaş esnafı arasında saygın konumuyla biliniyor.

MasterChef mutfağında balık sezonu nasıl başladı?

Denizlerde 1 Eylül tarihinde sona eren av yasağı sonrasında balıkçı tekneleri denizlere açıldı ve sezonun ilk mahsulleri tezgâhlara indi. MasterChef stüdyosuna taşınan ilk parti taze balıklar, yarışmacıların hazırladığı menülere büyük zenginlik kattı.

Şeflerin istediği zorlu tabaklar karşısında tezgâhtan gelen taze ürünler yarışmacı takımlara güç verdi. Balıkçı Murat'ın getirdiği mevsim balıkları gecenin kazananını belirlemede etkili rol oynadı. Mutfakta heyecan katlandı.