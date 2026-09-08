Yeni yayın döneminin eylül ayı itibarıyla resmen açılması, televizyon kanallarının gündüz kuşağı programlarını ve yeni sezon projelerini peş peşe sahaya sürmesini beraberinde getirdi. Kanal yönetiminin kış dönemi yayın akışına geçiş yapmasıyla birlikte, her yaz reyting listelerine giren unutulmaz dizinin tekrarlarına ara verildi. Kuşak savaşı başladı.

Yaz boyu öğleden sonra saatlerinde yayınlanan ve Bihter ile Behlül arasındaki fırtınalı aşkı yeniden hatırlatan yapım, milyonları ekran başına toplamayı başarmıştı. Yıllara meydan okuyan fenomen yapım için bu yazlık veda zili çaldı. Televizyon kulisleri hareketlendi.

Aşk-ı Memnu bitti mi, neden yayınlanmıyor?

Aşk-ı Memnu'nun Kanal D ekranlarındaki yaz dönemi tekrar bölümleri bitti; dizi 7 Eylül 2026 Pazartesi günü saat 16.45'te yayınlanan final bölümüyle bu sezonki yayınını tamamladı.

Kanal D gündüz kuşağında yeni sezon yapımlarının ve canlı yayın kuşaklarının başlaması sebebiyle tekrar bölümleri akıştan çıkarıldı. Televizyon kanallarının eylül ayında kış formatına geçmesi, yazlık nostalji kuşağının zorunlu olarak sona ermesine yol açtı. Seyircinin meraklı bekleyişi netleşti.

Aşk-ı Memnu 2026 final bölümünde neler yaşandı?

Ekranlara damga vuran 79. final bölümü, Matmazel'in Adnan Bey'e gerçekleri açıklamaya hazırlandığı anın 24 saat öncesiyle açıldı ve koruda yaşanan gizli yüzleşmeyle nefes kesti:

Olay Sırası Yaşanan Gelişme Karakterlerin Tepkisi Gizli Buluşma Behlül koruda Bihter ile buluştu Bihter kaçış hayaline tutundu Acı Şüphe Matmazel Behlül'ün arabasını fark etti Korudaki gizli görüşmeye tanık oldu İtiraf Anı Beşir son nefesinde her şeyi anlattı Adnan Bey çılgına döndü Dramatik Son Bihter intihar etti, Behlül kaçtı Ziyagil yalısı tamamen dağıldı

Adnan Bey'in koruda duyduğu şüphelerle yalıya dönmesi, Türk televizyon tarihinin en çarpıcı sahnelerinden birine zemin hazırladı. Bihter'in tetiği çekmesiyle Ziyagil ailesi derin bir enkaza dönüştü. Perde hüzünle kapandı.

Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri yeniden ekrana gelir mi?

Kanal D yönetiminin kış yayın akışı boyunca dizinin bölümlerini gündüz kuşağına alması planlanmıyor; yapımın önümüzdeki 2027 yaz aylarında yeniden yayın akışına dönmesi bekleniyor.

Dizinin tüm bölümlerini eksiksiz izlemek isteyen dizi tutkunları, dijital ortamda kanald.com.tr arşivi veya resmi YouTube kanalı üzerinden bölümlere kesintisiz erişim sağlayabiliyor. Televizyon ekranındaki geleneksel yaz buluşması için ise gelecek yılın haziran ayı hedefleniyor. Ekran vedası resmileşti.