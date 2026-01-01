Ağır borç yükü, sponsor bulunamaması ve 7405 sayılı Spor Kulüpleri ve Spor Federasyonları Kanunu’nun kulüp yöneticilerini kamu borçlarından bireysel olarak sorumlu tutması nedeniyle son dönemde yönetici bulmakta güçlük yaşayan Karşıyaka, önümüzdeki süreçte divan kurulu yönetimini daha etkin hale getirecek.

İzmir’in 113 yıllık kulüplerinden biri olan ve Altay ile birlikte halen dernek statüsünde yönetilen iki kulüpten biri konumundaki Karşıyaka’da, camianın güçlü ve deneyimli isimlerinin yeni dönemde divan kurulu yönetiminde yer alması planlanıyor.

Sportif yönetim ayrı, mali yapı ayrı

Yeni yapılanmada mevcut yönetim sportif faaliyetleri sürdürürken, mali destek sağlama, tesisleşme ve kurumsallaşma projelerinin divan kurulu eliyle yürütülmesi hedefleniyor. Divan kurulunun, kulübün uzun vadeli yol haritasını belirleyecek stratejik bir yapı haline getirilmesi amaçlanıyor.

Şirketleşme süreci hızlanacak

Yıllardır şirketleşme konusunu gündeminde tutan Karşıyaka’da, yeni yılda bu sürecin hız kazanması bekleniyor. Yasaya uygun şirketleşmenin hayata geçirilmesi için aidat ödemeyen üyelerin ayıklanması yönündeki çalışmaların da yoğunlaştırılacağı ifade ediliyor. Şirketleşmenin tamamlanması halinde, öncelikli olarak basketbol şubesinin şirket statüsüne geçirilmesi hedefleniyor.

12 Ocak’ta tüzük kongresi

Tüzüğün ilgili maddelerini yenilemek, aidatlarını ödemeyen üyeleri üyelikten çıkarmak ve üyelik şartlarını yeniden düzenlemek amacıyla Karşıyaka, 12 Ocak’ta tüzük kongresine gidecek. Bu kongrede divan kurulu üyesi olabilme şartının da 25 yıl üyelikten 15 yıla düşürülmesi planlanıyor.

Planlanan tüzük değişiklikleriyle ilgili olarak salı günü camiaya yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.