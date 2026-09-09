Türk-Amerikalı dahi matematikçi Levent Alpöge ve New York Üniversitesi öğretim üyesi Tristan Buckmaster, aylardır üzerinde çalıştıkları ispat yolunun OpenAI tarafından izinsiz devşirildiğini duyurdu. İkili, özel çalışma taslaklarını test ettikleri platform verilerinin iç model eğitimine aktarıldığını belirterek şirkete çok sert tepki gösterdi. Gerilim tırmandı.

Krizin en can alıcı noktası ise OpenAI yetkililerinin, Alpöge'nin rakip teknoloji şirketi Anthropic bünyesinde çalışması sebebiyle adını ortak makaleden silmeyi teklif etmesiyle patladı. Bağımsız araştırmacılar ile teknoloji devleri arasındaki sınırları tartışmaya açan bu gelişme, bilim çevrelerinde eşi görülmemiş bir infial yarattı. Çözüm tartışmalı kaldı.

Levent Alpöge kimdir ve hangi problemleri çözdü?

Levent Alpöge, Harvard ve Princeton mezunu olan, sayılar teorisi ile akışkanlar mekaniğinde asırlık sanıları çürüten 1992 doğumlu Türk-Amerikalı bir matematikçi olarak tanınıyor. Genç deha, New York Üniversitesi'nden Tristan Buckmaster ile ortak yürüttüğü çalışmalarda akışkan hızının sonlu zamanda sınırsız artarak model sürekliliğini çökerttiğini ispatladı.

İkili, Navier-Stokes öncesinde Euler denklemlerindeki tekillik patlamasını netleştirerek matematik tarihine geçti. Genç bilim insanı ayrıca Carathéodory sanısına getirdiği karşı örnek ve 6 boyutlu küredeki Hopf problemi çözümleriyle biliniyor.

Araştırmacı ve Kriz Verisi Detay ve Süreç Ayrımı Bilim İnsanı Levent Hasan Ali Alpöge (34 yaşında) Odak Problem Navier-Stokes ve Euler denklemleri Milenyum Ödülü 1 milyon dolar (Clay Matematik Enstitüsü) Akademik Partner Tristan Buckmaster (New York Üniversitesi) Görev Yaptığı Kurum Anthropic (Araştırmacı) Karşı Taraf OpenAI ve Sébastien Bubeck

OpenAI ile yaşanan krizin perde arkasında ne var?

OpenAI ile yaşanan kriz, şirketin 88 saatlik yapay zekâ maratonuyla Navier-Stokes problemini çözdüğünü duyurması ve bu esnada Levent Alpöge'nin adını ortak çalışmadan çıkarmaya kalkışmasıyla patlak verdi. Tristan Buckmaster, OpenAI araştırmacısı Sébastien Bubeck ile yaptığı görüşmelerde kendisine açık bir yazarlık sansürü dayatıldığını açıkladı.

İddiaya göre şirket yöneticileri, Alpöge'nin rakip firma Anthropic çatısı altında bulunması sebebiyle isminin ortak yayından düşürülmesini iki kez şart koştu. Baskıya boyun eğmeyen Buckmaster, bağımsız ispatlarını vakit kaybetmeden kamuoyuna açarak kurumsal ambargoyu gözler önüne serdi. Kulisler sarsıldı.

Navier-Stokes tartışmasında taraflar ne söylüyor?

Tristan Buckmaster, aylardır OpenAI altyapısındaki Codex sistemine yükledikleri çalışma notlarının izinsiz tarandığı şüphesini dile getiriyor. Şirketin binlerce ajanla başlattığı hesaplama hamlesinin kendi geliştirdikleri özel matematiksel metodolojiyi kopyaladığını savunan ikili, akademik etiğin çiğnendiğini söylüyor.

OpenAI cephesi ise kullanıcıların özel dosyalarına doğrudan sızılmadığını savunuyor. Buna karşılık yayımlanan resmi açıklamada, platform kullanımından elde edilen kimliksizleştirilmiş verilerin sistemleri beslemiş olma ihtimali bütünüyle reddedilmiyor. İtiraf kapıyı araladı.