Spor bilimleri fakülteleri başta olmak üzere üniversitelerin özel yetenek sınavıyla öğrenci kabul eden lisans programlarına başvuran binlerce adayın heyecanlı bekleyişi sona eriyor. ÖSYM takvimine göre 15-18 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen 2026-ÖZYES yerleştirme sonuçlarının bugün kamuoyuna ilan edilmesi bekleniyor. Hem teorik bilgi hem de zorlu uygulamalı performans parkurları üzerinden değerlendirilen adaylar, ÖSYM'nin merkezi yerleştirme sistemiyle hayallerindeki üniversiteye adım atacak. Sonuçların açıklanmasının ardından hak kazanan adayların üniversite kayıt takvimi resmen başlayacak.

ÖZYES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NEREDEN VE NASIL SORGULANIR?

2026 ÖZYES yerleştirme sonuçları bugün gün içerisinde ÖSYM tarafından erişime açılacak. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin resmi sonuç açıklama adresi olan sonuc.osym.gov.tr veya ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) mobil uygulaması üzerinden öğrenebilecek.

Sorgulama işlemi için adayların T.C. Kimlik Numaraları ve ÖSYM aday şifrelerini sisteme girmeleri yeterli olacak. Adaylara ayrıca fiziki bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.

ÖĞRETMENLİK PROGRAMLARI İÇİN Y-TYT 800 BİN BAŞARI SIRASI BARAJI

ÖZYES tercih ve yerleştirme kılavuzunda yer alan en kritik kurallardan biri öğretmenlik programlarını kapsıyor. Engelli adaylar da dâhil olmak üzere, Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği gibi programları tercih edebilmek için adayların Y-TYT’de en düşük 800 bininci sırada yer almaları gerekmektedir.

Bu sıralama şartının hesaplanmasında ek puansız yerleştirme puanının başarı sırası dikkate alınır. Başarı sırası barajını sağlayamayan adaylar, öğretmenlik tercihlerinde bulunsalar dahi yerleştirme işlemine dâhil edilmezler.

ÖZYES YERLEŞTİRME PUANI VE EŞİTLİK HALİNDE ÖNCELİK SIRASI

Merkezi yerleştirmede adaylar; Yerleştirme Puanları (YP), engel durumları, millilik bilgileri, varsa ek puanları ve yükseköğretim programı tercihleri doğrultusunda en yüksek puandan başlanarak kontenjanlara yerleştirilir.

Adayların Yerleştirme Puanlarının (YP) eşit olması durumunda öncelik sırası şu kriterlere göre belirlenir:

TYT Sınav Puanı: TYT puanı daha yüksek olan adaya öncelik verilir. OBP (Ortaöğretim Başarı Puanı): Eşitliğin sürmesi halinde OBP’si yüksek olan öne geçer. Tercih Sırası: Eşitlik devam ederse, ilgili programı daha üst tercihinde gösteren adaya hak tanınır. Yaş Önceliği: Tüm kriterlerin eşit olması durumunda, doğum tarihi günümüze daha yakın olan (yaşı daha küçük olan) adaya yerleştirmede öncelik verilir.

Kontenjan türlerinde ise kadın ve erkek kontenjanları ayrı ayrı değerlendirilmek üzere sırasıyla genel kontenjan ve milli sporcu kontenjanı esas alınır. Milli sporcu kontenjanlarının dolmaması halinde boş kalan yerler genel kontenjana aktarılır. Engelli adaylar ise sadece kendilerine ayrılan engelli kontenjanlarına yerleştirilir.

2026 ÖZYES ÜNİVERSİTE KAYITLARI NE ZAMAN VE NASIL YAPILACAK?

ÖZYES sonuçlarına göre bir yükseköğretim programına yerleşen adayların bilgileri ÖSYM tarafından elektronik ortamda YÖK'e ve ilgili üniversitelere iletilecektir.

Kayıt sürecine dair dikkat edilmesi gereken temel hususlar şunlardır:

Doğrudan Başvuru: Kayıt işlemleri ÖSYM üzerinden yapılmaz. Adayların kazandıkları üniversitenin ilan ettiği tarihlerde doğrudan ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttır.

Kayıt işlemleri ÖSYM üzerinden yapılmaz. Adayların kazandıkları üniversitenin ilan ettiği tarihlerde doğrudan ilgili yükseköğretim kurumuna başvurmaları şarttır. Kayıt Hakkının Kaybı: İlan edilen kayıt süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya gerekli belgeleri teslim etmeyen adaylar kayıt haklarını tamamen kaybedeceklerdir. Üniversiteler adaylardan sağlık kurulu raporu talep edebilecektir.

İlan edilen kayıt süresi içerisinde başvuruda bulunmayan veya gerekli belgeleri teslim etmeyen adaylar kayıt haklarını tamamen kaybedeceklerdir. Üniversiteler adaylardan sağlık kurulu raporu talep edebilecektir. Geçerlilik Süresi: 2026-ÖZYES yerleştirme hakkı yalnızca 2026-2027 öğretim yılı için geçerlidir.

2026-ÖZYES yerleştirme hakkı için geçerlidir. OBP Kırılması Uyarısı: 2026-ÖZYES sonucuyla bir lisans programına yerleştirilen adaylar, 2027-YKS veya 2027-ÖZYES’e tekrar başvurduklarında Ortaöğretim Başarı Puanlarının (OBP) çarpılacağı katsayı yarı yarıya düşürülecektir.