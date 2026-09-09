Tarihi prodüksiyonun yayına girmesiyle birlikte arama motorlarında Simay Barlas kimdir, kaç yaşında ve hangi okulu bitirdi sorguları üst sıralara yerleşti. 7 Mayıs 1999 doğumlu genç oyuncu, saray koridorlarındaki asil tavırlarıyla yapımın omurgasını kuruyor. Merak katsayısı katlandı.

Selçuklu sarayındaki taht kavgalarının ortasında Alaeddin'e duyduğu köklü sevgiyle bilinen karakter, ekran başındakilere fırtınalı bir serüven vadediyor. Yapımın ilk bölümünden itibaren başroldeki ağırlığını hissettiren genç yıldız, sosyal medya gündeminde geniş kitlelerin beğenisini topluyor. Ekranlar şenlendi.

Aşk ve Taht Melike Hüma Hatun kimdir ve hikayesi ne?

Melike Hüma Hatun, Selçuklu hanedanına mensup hükümdar Tuğrulşah'ın kızı ve sarayda dengeleri belirleyen asil bir prenses olarak ekrana yansıyor. Dışarıdan bakıldığında tavizsiz ve mağrur bir duruş sergileyen Melike Hüma, kalbinin derinliklerinde Alaeddin'e beslediği büyük aşkı saklıyor.

Karakterin attığı her adımda hanedan onuru ile kalbinin sesi çatışıyor. Çocukluk yıllarından bu yana Alaeddin'e duyduğu sarsılmaz bağlılık, saraydaki taht oyunlarında en büyük gücüne ve zayıflığına dönüşüyor. Genç kadının en büyük çekincesi ise sevdiği adamı tamamen kaybetme korkusundan kaynaklanıyor. Hesaplar karıştı.

Simay Barlas kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Simay Barlas, 7 Mayıs 1999 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen ve yükseköğrenimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon Bölümü'nde tamamlayan 27 yaşında başarılı bir oyuncu olarak tanınıyor.

Oyuncu ve Karakter Bilgisi Biyografi ve Proje Detayı Doğum Tarihi ve Yeri 7 Mayıs 1999, İstanbul Yaşı 27 yaşında Mezun Olduğu Okul İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema-TV Aşk ve Taht Karakteri Melike Hüma Hatun (Tuğrulşah'ın kızı) İlk Televizyon Dizisi Paramparça (2014) Çıkış Yaptığı Karakter Damla (Zalim İstanbul)

Simay Barlas hangi dizilerde ve filmlerde oynadı?

Simay Barlas televizyon kariyerine 2014 yılında dönemin reyting rekortmeni Paramparça dizisiyle ilk adımını attı. Genç oyuncu peşinden Hayat Bazen Tatlıdır projesinde Gözde, Adı Efsane kadrosunda ise Naz karakterleriyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Kariyerinin en büyük sıçramasını Zalim İstanbul dizisinde canlandırdığı Damla rolüyle yakalayan Barlas, peşinden Aziz dizisinde Efnan, Ömer dizisinde Süreyya ve Yabani projesinde Rüya karakterleriyle başrolleri sırtladı. Modern dramaların ardından Aşk ve Taht ile ilk kez böylesine büyük bir dönem hikayesinde boy gösteren oyuncu, kariyer çıtasını yukarılara taşıyor. Alkışlar yükseliyor.