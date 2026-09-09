Son Mühür / Atakan Başpehlivan YENİ Parti kurucu İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, 9 Eylül İzmir'in Kurtuluşu nedeniyle yayınladığı açıklamasında Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün, fikirlerine atıfta bulunarak, gelecek nesillere güçlü bir Türkiye'ye bırakmanın herkesin ortak

sorumluluğu olduğunu vurguladı.

Çağatay Güç: Gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmak hepimzin sorumluluğu

Gelecek nesillere güçlü bir Türkiye bırakmanın herkesin en büyük sorumluluğu olduğunu aktaran YENİ Parti İzmir İl Başkanı Çağatay Güç, Mustafa Kemal Atatürk'e de atıfta bulunarak, "Milli bağımsızlık mücadelemizin simge kentlerinden güzel İzmir’imizin düşman işgalinden kurtuluşunun 104. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen törene; İzmir milletvekillerimiz, İl Örgütümüz, belediye başkanlarımız ve belediye meclis üyelerimizle birlikte katıldık.

Kurtuluşun ve kuruluşun mimarı, Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına saygı ve minnetimizi sunduk. Atalarımızdan bizlere miras kalan bu güzel vatanı ve Cumhuriyetimizi daha ileriye taşımak, bağımsızlığımıza ve Cumhuriyetimizin değerlerine kararlılıkla sahip çıkarak gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin en büyük sorumluluğudur. Bu anlamlı gün vesilesiyle, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı, sevgi ve minnetle anıyorum" şeklinde konuştu.

"Milletimizin aydınlık geleceği için mücadelemizi sürdüreceğiz"

Son olarak, İzmir'in kurtuluşu ile ilgili mesajına da açıklamasında yer veren YENİ Partili Güç, mücadeleyi kararlılııkla sürdüreceklerinin altını çizerek, şu ifadeleri kullandı: "YENİ Parti olarak İzmir’de taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle; Cumhuriyetimizin temel değerlerine sahip çıkmaya, kentimiz ve ülkemiz için çalışmaya ve milletimizin aydınlık geleceği için mücadelemizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. İzmir’in kurtuluşunun 104. yılı kutlu olsun"