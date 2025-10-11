Son Mühür / Yiğit Uzun- Karşıyaka Belediyesi, çöplerin toplanamadığı ve çalışan maaşlarının ödenemediği bir dönemde dikkat çeken bir ihaleye imza attı. 2025/1328457 numaralı “Akıllı Atık Toplama Sistemi Yazılımı Alımı” ihalesi 30 Eylül 2025’te yapıldı. İhale kapsamında ilçedeki 550 çöp konteynerine sensör takılması planlanıyor.

Sensörler sayesinde çöp kutularının doluluk oranları anlık olarak belediyeden takip edilecek, sistem dolan konteynerler için otomatik toplama emri verecek. Projenin yıllık maliyeti 5 milyon TL olarak belirlendi. Ancak ilçedeki tüm konteynerlara sensör takılması durumunda maliyetin 80 ila 100 milyon liraya kadar çıkacağı hesaplanıyor.

“Zamanı mıydı?” sorusu gündemde

Kağıt üzerinde modern bir altyapı yatırımı gibi görünen proje, belediyenin mali durumu nedeniyle tepki çekti. Karşıyaka Belediyesi son aylarda hem temizlik işçilerine hem de kamu çalışanlarına sözleşmeden doğan haklarını ödeyememesiyle gündemdeydi. İlçede çöplerin günlerce toplanmadığı görüntüler sık sık sosyal medyaya yansımıştı.

Bu tablo içinde milyonlarca liralık yeni bir teknoloji alımına gidilmesi “Bu ihalenin zamanı mıydı?” sorusunu beraberinde getirdi.

Teknik şartname tek firmayı işaret ediyor

İhalenin teknik şartnamesinde yer alan 4. maddede sensörün teknik özellikleri ayrıntılı şekilde belirtiliyor. Sektör kaynakları, şartnamede istenilen teknik gereksinimlerin Türkiye’de yalnızca bir firma tarafından karşılanabildiğini belirtiyor. Aynı firmanın daha önce de çeşitli CHP’li belediyelerde benzer ihaleleri aldığı biliniyor. Bu durum, Karşıyaka Belediyesi’nin ihalesi için de “adrese teslim” iddialarını gündeme taşıdı.

Verim tartışmalı bir sistem

Belediyenin kullanmayı planladığı sensörlü atık yönetim sistemi, daha önce Türkiye’nin farklı şehirlerinde de denenmişti. Ancak uygulamalardan düşük verim alındığı ve sistemin bakım maliyetlerinin yüksek olduğu biliniyor. Uzmanlara göre aynı işlevi görebilecek çözümler, 10’da 1 maliyetle uygulanabiliyor.

İhalenin nasıl bir karar ile neticeleneceği merakla bekleniyor.