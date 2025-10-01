Son Mühür/Alper Temiz - Karşıyaka Belediyesi Ekim Ayı Olağan Meclisi 1. Oturumunda önemli kararlar alındı. Oluşan çöp yığınları ve ödenemeyen işçi maaşları ile çalkantılı aylar geçiren Karşıyaka Belediyesi’nde, giderlerin karşılanabilmesi amacıyla İller Bankasından kredi kullanımı ve başkanın yetkilendirilmesine ilişkin madde doğrudan oylamaya sunuldu. İlgili önerge şöyle, “Belediyemizin görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderlerin karşılanmasında kullanılmak üzere İller Bankası A.Ş.’den gayrinakdi kredi kullanılması, krediye konu işle ilgili her türlü işlemi yapmaya Belediye Başkanının yetkilendirilmesi hakkında önerge.” Önerge, Karşıyaka Belediye meclisinde oy birliği ile kabul edildi.

Öte yandan Denetim Komisyonu’nun çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan Meclis Denetim Komisyonu Çalışma Yönergesine ilişkin ise AK Parti sıralarından sert tepki geldi.

“20 milyonluk kredi kullanacağız”

Karşıyaka Belediyesi AK Parti Grup Başkan Vekili Hasan Ünal, “6 aydır maaş alamayan Kent A.Ş işçileri ile ilgili bir kredi kullanımı söz konusu olacaksa, biz bu önergeye destek vermek istiyoruz. Bu konuya ilişkin meclisimizi de bilgilendirirseniz seviniriz” dedi. Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal ise kullanılacak kredinin miktarını kamuoyu ile paylaştı. Başkan Ünsal, “Biz İller Bankası’ndan teminat mektubu hiç kullanmadık. Faizler kredi isterken daha yüksek oluyor ve bu teminat mektubunu kullanırsak daha uygun faizli kredi bulabiliriz. Evet bu krediyi de Kent A.Ş’nin beş aydır ödenmeyen maaşları için kullanacağız. Kredi tutarı ise 20 milyon lira olarak belirlendi” dedi.

Ünal: Bilgiye ulaşılmasının önünü kesiyorsunuz

Denetim Komisyonu’nun çalışma usul ve esaslarını belirlemek üzere hazırlanan Meclis Denetim Komisyonu Çalışma Yönergesine ilişkin ise AK Parti sıralarından sert tepki geldi. AK Parti Grup Başkan Vekili Ünal, “Denetim Komisyonu belediyenin tüm gelir ve giderlerini incelemekle görevlidir. Komisyonun herhangi bir üyesi tüm birimlerden her türlü evrakı talep edebilir. Hal böyleyken 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nda denetim komisyonlarının görevleri açık bir şekilde belliyken neden böyle bir adım atılıyor?” dedi.

Sözlerini sürdüren Ünal, “Geçtiğimiz denetim komisyonları çalışmaları sonucunda, Karşıyaka Belediyesi’nde daha önce çok fazla usulsüz ve yüksek fiyatlı alımlar olduğu tespit edilmişti. Bu yüzden komisyonun yetkilerini kısıtlamaya çalışıyorsunuz. Nerede kaldı şeffaflığınız. Kanunun verdiği hakkı yönergelerle ortadan kaldıramazsınız. Denetim komisyonunu etkisiz hale getirmek de şeffaflıktan kaçmaktır. Ayrıca kelimelerle oynayarak, ‘komisyon nasıl karar alır’ ilkesini denetim komisyonunda bir meclis üyesinin önünü kesmek ve bilgiye ulaşmasının önüne geçmek için kullanamazsınız. Denetimden korkan bir belediye yönetimi milletin gözünde şüphe uyandırır. Bundan dolayı AK Parti olarak ilgili önergeye ret oyu veriyoruz” diye konuştu.

Başkan Ünsal: Hukuka aykırı tek hüküm yok

AK Partili Ünal’ın çıkışına açıklık getiren Başkan Ünsal, “Çalışma yönergesinin düzenlenmesinin amacı bu değil. Yönerge 5393 Sayılı Belediye Kanunu ile Belediye Meclisi Çalışma hükümlerine dayanmaktadır. Burada tek bir aykırı hüküm bulunmamaktadır” dedi. Başkan Ünsal, “Uygulamada açıklığı ve denetimi sağlayan, şeffaflığı artıracak bir düzenleme yapılmıştır. Yönergemiz yasal çerçeveye uygun ve denetim fonksiyonunun daha etkin bir şekilde çalışmasını sağlayacak niteliğe sahiptir. Yetki ve sınırlar içerisinde kalmaktadır ve yetki genişlemesine de izin vermemektedir. Komisyon belediye birimleri ve bağlı kuruluşlarından her türlü bilgiyi isteyebilir ve bu açık bir hükümdür. Yeni yönergemiz de bu hükümlere tamamen uyumlu bir şekilde hazırlanmıştır. Belge ve bilgiyi talep etme yetkisi bireysel üyelere değil komisyona aittir. Dolayısıyla talebin komisyon ve başkan aracılığıyla yapılması hukuka tamamen uygundur” açıklamasını yaptı

Başkan Ünsal, “Cumaya kadar çöpler bitecek”

Başkan Ünsal Karşıyaka’da devam eden çöp sorununa ilişkin tartışmalara açıklık getirdi. Ünsal, “Karşıyaka’da 340 bin kişi yaşıyor ve kişi başı 1 ton 200 bin kilogram çöp çıkıyor. Günlük ise 400 ton çöp çıkıyor. 3 gün eylem yapıldı. Bu da 1 200 ton eder ve her gün 400 tonun üzerine ilave ederek gidiyor. 3 günde toplanmayan çöpü ise 2 günde toplamamız mümkün değil. Biz bu sebeple destek aldık ve destek aldığımız yerler ilçe belediyeleri, özel sektör ve İzmir Büyükşehir Belediyesidir. Meclis üyesi arkadaşlar özel sektörden destek istedi ve ellerinden geleni yaptılar. Zaten bu arkadaşlar da Karşıyakalı. Ancak şöyle bir durum var, 2010 noktada konteynerimiz var. Konteynerler dolunca çöpler yere atıldı. Kepçeyle alınmak zorunda kalındı. Bu da gecikme demek ve 25 dakikalık bir süre alıyor. Ancak 3 günlük çöp birikti ve geriye her gün tonlarca çöp kalıyor. Cuma günü de bu çöplerin tamamını bitirmek istiyoruz” dedi.