Son Mühür- Karşıyaka'nın halef/ selef başkanları olan Cemil Tugay ve Yıldız Ünsal arasında yaşanan mali kriz nedeniyle yükselen tansiyonda devreye eski başkanlar girmişti.

1989'dan bu yana Karşıyaka'yı yönetmiş olanlardan Şebnem Tabak ve Cemil Tugay haricinde tam kadro katılım sağlanmıştı.

Zirveye 1989-1994 dönemi başkanı Cihan Türsen, 2004-2014 dönemi başkanı Cevat Durak ve 2014-2019 dönemi başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar dışında CHP Karşıyaka İlçe Başkanı Levent Güçlü katılmıştı.

Karşıyaka gündemli toplantıyı Başkan Yıldız Ünsal,

''Karşıyaka’nın kent hafızasını diri tutmak, tecrübelerden faydalanmak ve aydınlık yarınlara yönelik fikir paylaşımında bulunmak için, aktif görevde olmayan belediye başkanlarımızla buluştuk. Katılımları ve destekleri için teşekkür ediyorum'' sözleriyle duyurmuştu.



Neden katılmadılar sorusuna sitem...



Toplantıyla ilgili davetin Yıldız Ünsal'dan geldiğini belirten Cihan Türsen, Şebnem Tabak ve Cemil Tugay'ın toplantıda yer almamasıyla ilgili eleştirilere de cevap verdi.

''Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal’ın daveti ile bir araya gelen, önceki dönem Belediye Başkanları olarak, birikimlerimizi, gözlemlerimizi ve önerilerimizi paylaştık'' diyen Türsen,

''Şebnem Tabak’ın mazeret göstererek katılamadığı toplantıya, Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ın katılması, yoğunluk, aktif statüsü vb. açıdan istenemez ve beklenemezdi.



Tüm ilçelerde yapılmalı...



Deneyimler, ortak akıl, vefa içerikli bu buluşmalar, tüm ilçelerde belirlenecek periyotlara yapılmalıdır.

Farklı manalar yüklemek gerçek dışıdır ve olması gereken buluşmalara zarar vermek olur.

Karşıyaka Belediyesi sorun ve çözümlerini görüşüldüğü buluşma, beklentinin üstünde yararlı ve vefalı olmuştur.

Partili Belediye Başkanları olarak tek gündem ve amacımız, Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyemizin başarılarıdır'' hatırlatmasında bulundu.