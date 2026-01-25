Son Mühür/ Merve Turan- İzmir’in sahil şeridi, bu kez toplumsal bir dayanışma ve farkındalık hareketine ev sahipliği yaptı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Türkiye Görme Özürlüler Kitaplığı (TÜRGÖK) öncülüğünde bir araya gelen yüzlerce bisikletli, görme engelli bireylerin bilgiye erişimini kolaylaştırmak ve kabartma kitap ihtiyacına dikkat çekmek için pedal çevirdi. Beyaz Baston Haftası’nın ruhuna uygun olarak düzenlenen bu anlamlı etkinlik, engellerin fiziksel değil, zihinsel olduğunu bir kez daha kanıtladı.

Bostanlı’dan İnciraltı’na engelleri kaldıran sürüş

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası kutlamaları çerçevesinde organize edilen farkındalık turu, Bostanlı Yasemin Kafe önünde coşkulu bir başlangıç yaptı. "Görmeyenler Daha Çok Kabartma Kitap Okusun Diye Umuda Pedal Çeviriyoruz" mottosuyla yola çıkan yaklaşık 100 bisikletli, İzmir’in modern bisiklet yollarını kullanarak İnciraltı Engelliler Parkı’na kadar uzanan rotada farkındalık oluşturdu. www.maratonizmir.org üzerinden kayıt yaptıran gönüllülerin katılımıyla gerçekleşen sürüş, şehrin dört bir yanında ilgiyle izlendi.

Saraç: "Beyaz baston eşit yaşamın sembolüdür"

Etkinliğin bitiş noktası olan İnciraltı’nda sporcuları karşılayan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Engelsiz İzmir Komisyonu Başkanı Semiha Memiş Saraç, önemli mesajlar verdi. Beyaz bastonun sadece bir rehber araç değil, aynı zamanda toplumda var olma ve eşitlik arayışının bir temsilcisi olduğunu vurgulayan Saraç, bu tür organizasyonların engelli bireylerin sosyal yaşama entegre olmaları noktasında kalıcı izler bıraktığını belirtti. Saraç, İzmir’in dayanışma kültürüyle bu farkındalığı güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

23 yıllık bilgi köprüsü: TÜRGÖK’ün eğitim misyonu

TÜRGÖK Yönetim Kurulu Başkanı Tülay Yazgan, derneğin 23 yıllık köklü geçmişine ve Türkiye genelindeki 7 bin 500’ü aşkın üyesine değinerek, kütüphanenin sunduğu imkanların önemine dikkat çekti. Kabartma kitap basımı, sesli yayınlar ve dergi çalışmalarıyla görme engelli öğrencilerin eğitim hayatına ışık tuttuklarını belirten Yazgan, bu tür spor ve farkındalık odaklı etkinliklerin derneğin sesini daha geniş kitlelere duyurmasına vesile olduğunu söyledi. Yazgan, daha çok kabartma kitap basmak ve üyelerinin bilgiye erişimini artırmak için çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı.

Algıları değiştirmek İçin iki tekerlek bir pedal

Etkinliğe destek veren sivil toplum kuruluşları da engellilik algısını kırmak için sahnedeydi. Umuda Pedal Derneği Başkanı Mazhar Çelikoyar, grubun öncelikli hedefinin sadece spor yapmak değil, fayda odaklı projelerle kurumlara destek sağlamak olduğunu belirtti. Eşpedal Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Burcu Yıldız ise tandem (iki kişilik) bisikletlerle sürüş yapmanın ötesine geçtiklerini dile getirerek, gören ve görmeyen bireyler arasındaki farkların eşit fırsatlarla tamamen ortadan kalktığını savundu. Yıldız, pedal çevirirken asıl hedeflerinin toplumdaki "engelli yapılamaz" algısını yıkmak olduğunu ifade etti.

Beyaz bastonun tarihsel yolculuğu

İki saat süren ve büyük bir dayanışma örneği sergilenen sürüşün sonunda, katkılarından dolayı Semiha Memiş Saraç’a teşekkür plaketi takdim edildi. Etkinlik vesilesiyle hatırlatılan Beyaz Baston Hareketi'nin kökeni ise 1921 yılına dayanıyor. Londralı bir fotoğraf sanatçısının geçirdiği kaza sonrası dikkat çekmek amacıyla bastonunu beyaza boyamasıyla başlayan bu simge, 1931'de Fransa üzerinden dünyaya yayılmıştı. Bugün tüm dünyada görme engellilerin bağımsızlık ve görünürlük simgesi olarak kabul edilen beyaz baston, İzmir'de de umuda çevrilen pedallarla selamlandı.