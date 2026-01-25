İzmir basın camiasının tanınan simalarından, ulusal bir televizyon kanalının temsilciliğini yürüten 57 yaşındaki tecrübeli gazeteci Hasan Yıldırım, bugünlerde mesleki koşturmacasının yanı sıra hayata tutunma mücadelesi veriyor. Meslek hayatında 36 yılı geride bırakan Yıldırım, karaciğer nakli için uygun donörün bulunmasını umutla beklerken, yaşadığı süreci ve hastalığının altında yatan şaşırtıcı nedenleri kamuoyuyla paylaştı.

36 yıllık meslek kıdemine karaciğer darbesi

İzmir'de uzun yıllardır ulusal medya temsilciliği görevini başarıyla sürdüren Hasan Yıldırım'ın hayatı, geçen yılın ocak ayında aniden gelişen sağlık sorunlarıyla değişti. Karın bölgesindeki belirgin şişlik şikayetiyle tıbbi yardım arayan Yıldırım'a yapılan tetkikler sonucunda siroz teşhisi konuldu. Rahatsızlığının ciddiyetinin artması üzerine geçtiğimiz aralık ayında Ege Üniversitesi Hastanesi'nde kritik bir operasyon geçiren tecrübeli gazeteci, taburcu edildikten sonra yoğun bir ilaç tedavisi sürecine girdi. Ancak uzman doktorlar, kalıcı bir iyileşme için tek çözümün karaciğer nakli olduğunu belirterek Yıldırım’ı nakil sırasına dahil etti.

Hastalık trafik kazasını da beraberinde getirdi

Hastalığının sadece fiziksel değil, zihinsel süreçlerini de sekteye uğrattığını ifade eden Hasan Yıldırım, karaciğer yetmezliğine bağlı olarak gelişen komplikasyonların tehlikeli boyutlara ulaştığını anlattı. Sirozun beyin fonksiyonlarını olumsuz etkilemesi nedeniyle direksiyon başında büyük bir tehlike atlattığını belirten Yıldırım, şans eseri kimsenin zarar görmediği bir trafik kazası geçirdiğini ve refüje çarparak durabildiğini söyledi. Bu olayın ardından doktorların nakil konusundaki uyarılarını yinelediğini belirten gazeteci, şu an ilaç desteğiyle sahada görev yapmaya devam etse de nihai çözümün uygun bir donörden gelecek müjdeli haber olduğunu vurguladı.

"Siroz sadece alkolle gelmiyor, beslenmeye dikkat"

Toplumda sirozun yalnızca alkol tüketimiyle bağdaştırılmasına dair yanlış algıyı kırmak isteyen Hasan Yıldırım, kendi durumunu örnek göstererek önemli uyarılarda bulundu. Hayatı boyunca alkol ve sigara kullanmadığını net bir şekilde dile getiren Yıldırım, hastalığının temel sebebinin mesleki koşturmaca içindeki düzensiz yaşam tarzı olduğunu ifade etti. Yağlı gıdaların aşırı tüketimi, kronik uykusuzluk ve öğün atlamanın karaciğerini iflas noktasına getirdiğini söyleyen usta gazeteci, şu an aldığı ilaç tedavisinin beyin ve karaciğer fonksiyonlarını dengelediğini ve bu sayede ayakta kalabildiğini belirtti.

Vefalı organ karaciğer için organ bağışı çağrısı

Karaciğerin kendini yenileyebilen, oldukça "vefalı" bir organ olduğunu hatırlatan Hasan Yıldırım, organ bağışı konusundaki toplumsal bilincin artması gerektiğini savundu. İnsanların kendi karaciğerlerini kaybetme korkusuyla bağıştan çekinmemesi gerektiğini belirten Yıldırım, sağlıklı bireylere de yaşam tarzlarını gözden geçirmeleri tavsiyesinde bulundu. Dışarıdan hazır yemek tüketiminin risklerine dikkat çeken ve ev yemeklerinin önemini vurgulayan Yıldırım, su tüketiminden uyku düzenine kadar her ayrıntının hayati önem taşıdığını hatırlatarak, herkesin bir gün benzer bir sağlık sorunuyla karşılaşabileceği gerçeğine dikkat çekti.