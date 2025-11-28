Kadınlar Voleybol 1. Ligi A Grubu’nda erteleme maçında Fenerbahçe’yi 3-0 mağlup ederek ikinci sıraya yükselen Endo Karşıyaka, bu kez taraftarı önünde Yeşilyurt’u konuk etmeye hazırlanıyor.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanacak 10. hafta mücadelesi saat 16.00’da başlayacak. Karşılaşmanın biletleri 150 TL’den satışa çıktı.

Karşıyaka liderlik takibini sürdürmek istiyor

Ligde oynadığı 7 maçın 6’sını kazanan Karşıyaka, zirve yarışındaki iddiasını koruyor. İzmir temsilcisi, aynı süreçte sadece 2 galibiyet alabilen ve 8. sırada yer alan Yeşilyurt’u mağlup ederek liderlik hedefi doğrultusunda kayıp yaşamak istemiyor.

Yeni transfer heyecanı

Karşıyaka, transferde 34 yaşındaki Belçikalı smaçör Helene Rousseaux Feray ile daha önce prensip anlaşmasına varmıştı.

Son olarak Filipinler’de Farm Fresh Foxie forması giyen tecrübeli oyuncunun hafta sonu İzmir’e gelmesi bekleniyor.

Transfer 1 Aralık’ta açıklanacak

Kulüp, yıldız oyuncu Helena’nın transferini 1 Aralık’ta resmi olarak duyurmayı planlıyor. Başarılı smaçör, geçen sezon Göztepe formasıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.