Muğla’nın Yatağan ilçesine bağlı Bozüyük Mahallesi, son yıllarda dizi ve film çekimleriyle adını daha geniş kitlelere duyurdu. Ancak köyü farklı kılan asıl unsur, bu ilgiye rağmen doğallığını ve sakin yapısını büyük ölçüde koruyabilmiş olması. Sokaklarında yürüyenler için burası yalnızca bir çekim platosu değil; yaşayan bir kültürün izlerini taşıyan gerçek bir yerleşim alanı.

Mahallede günlük yaşamın ritmi oldukça sade. Kahvehanede oturan köylüler, küçük çarşıda satılan ürünler ve tarihi evlerin oluşturduğu atmosfer, ziyaretçilere samimi bir ortam sunuyor. Bu yönüyle Bozüyük, kalabalıktan kaçmak isteyenler için dikkat çeken bir durak haline geliyor.

Tarihi kökleri ve köy dokusu dikkat çekiyor

Bozüyük’ün geçmişi yüzyıllar öncesine uzanıyor. 1486 ile 1532 yılları arasında nahiye olarak yönetilen yerleşim, sonraki dönemlerde kaza ve yeniden nahiye statüsü kazanarak farklı idari yapılar içinde varlığını sürdürdü. Bu tarihsel birikim, bugün köydeki evlerin mimarisinde ve genel yerleşim düzeninde kendini hissettiriyor.

Köyde bulunan yaklaşık 800 yıllık anıt çınar ise bu geçmişin en güçlü sembollerinden biri. Yıllara meydan okuyan bu ağaç, hem yerli halk hem de ziyaretçiler için adeta bir buluşma noktası niteliği taşıyor.

Doğal kaynaklarıyla öne çıkıyor

Bozüyük’te dikkat çeken bir diğer unsur ise doğal su kaynağı. Pınarbaşı olarak bilinen ve 87 metre derinlikten çıkan bu kaynak, bölgenin en önemli doğal zenginliklerinden biri olarak gösteriliyor. Ziyaretçiler bu noktada kısa molalar verip doğanın sunduğu serinliği deneyimleme fırsatı buluyor.

Öte yandan köyde tarım ve hayvancılık hala önemli bir geçim kaynağı. Yerel ürünlerin satıldığı küçük pazarlar ve hediyelik eşya dükkanları, köy ekonomisinin canlı kalmasına katkı sağlıyor. Bu detay, Bozüyük’ü sadece gezilecek bir yer olmaktan çıkarıp yaşayan bir üretim alanına dönüştürüyor.

Dizi ve film çekimleriyle hareketlendi

Son yıllarda “Güzel Köylü”, “Baba Ocağı” ve “Düriye’nin Güğümleri” gibi yapımların burada çekilmesi, Bozüyük’e olan ilgiyi belirgin şekilde artırdı. Özellikle dizileri takip eden ziyaretçiler, gördükleri mekanları yerinde deneyimlemek için köye geliyor.

Bu durum mahalledeki hareketliliği artırsa da, köyün genel havasında büyük bir değişim yaşanmadığı görülüyor. Ziyaretçi yoğunluğu artsa bile günlük yaşamın akışı büyük ölçüde korunuyor.

Sessiz ve sakin bir kaçış noktası sunuyor

Bozüyük, büyükşehirlerin karmaşasından uzaklaşmak isteyenler için sade ama etkileyici bir alternatif olmaya devam ediyor. Doğa yürüyüşleri, tarihi sokaklarda kısa gezintiler ve köy yaşamını yakından gözlemleme imkânı, burayı farklı kılan unsurlar arasında yer alıyor.

Köyün bu yönü, özellikle kısa süreli kaçamak yapmak isteyenler için cazip bir rota oluşturuyor. Gürültüden uzak, doğayla iç içe bir gün geçirmek isteyenlerin yolu her geçen gün daha fazla Bozüyük’e düşüyor.

Dikkat çeken bir diğer nokta ise, tüm bu özelliklerine rağmen köyün hâlâ aşırı turistik bir yapıya dönüşmemiş olması. Bu da Bozüyük’ü benzer destinasyonlardan ayıran en önemli farklardan biri olarak öne çıkıyor.

İzmir'den ulaşım

İzmir’den Bozüyük’e ulaşmak isteyenler için en pratik güzergâh karayolu oluyor. Özel araçla yola çıkanlar, İzmir’den Aydın yönüne ilerleyip ardından Yatağan tabelalarını takip ederek yaklaşık 2–2,5 saatlik bir yolculukla Bozüyük Mahallesi’ne ulaşabiliyor. Toplu taşımayı tercih edenler ise önce Aydın ya da Muğla’ya otobüsle gidip, buradan Yatağan minibüslerine aktarma yaparak köye ulaşım sağlayabiliyor. Yatağan ilçe merkezinden Bozüyük’e kısa bir minibüs yolculuğu ile varmak mümkün.