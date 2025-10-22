Son Mühür/ Osman Günden - Ağustos ayında açılan Karşıyaka Mesleki Eğitim Merkezi’ne iki ayda 500’e yakın öğrenci başvuru yaptı. Merkez, gençlere meslek kazandırarak istihdama katkı sağlamayı hedefliyor.

Gençler meslek eğitimine yöneldi

Gençleri meslek alanlarına yönlendirmek ve nitelikli iş gücü oluşturmak amacıyla hizmete giren Karşıyaka Mesleki Eğitim Merkezi (MESEM), kısa sürede yoğun ilgi gördü. Ağustos ayında kapılarını açan merkeze iki ay içinde yaklaşık 500 öğrenci kayıt yaptırdı. Kayıt işlemleri eylül ayında başlatıldı. Suzan Divrik, Zeki Şairoğlu ve Bayraklı Nuri Atik Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri’nden öğrenciler, nakil yoluyla Karşıyaka MESEM bünyesine geçti.

Kaymakam Demir’den merkez ziyareti

Karşıyaka Kaymakamı Özkan Demir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Arzu Günaydın, Şube Müdürleri Mehtap Gemici ve Abdulrezak Kaldan ile Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ali Yoksul, Karşıyaka MESEM’i ziyaret etti.

Heyet, Okul Müdürü Gamze Tanaydın Yıldırım ve öğrencilerle bir araya gelerek eğitim faaliyetlerine ilişkin bilgi aldı.

Kaymakam Demir, gençlerin sevdikleri meslekleri öğrenmesinin onları yaşama bağlamasının yanı sıra ülke ekonomisine de katkı sunduğunu ifade etti. İlçe Milli Eğitim Müdürü Günaydın ise, öğrencilerin seçtikleri alanlarda en iyi şekilde yetişmesi için gerekli desteğin verileceğini belirtti.

Yedi farklı alanda eğitim fırsatı

Karşıyaka MESEM’de ilk etapta şu bölümler açıldı: Yiyecek içecek hizmetleri, güzellik ve saç bakımı, elektrik elektronik, ulaştırma hizmetleri, konaklama ve seyahat hizmetleri, muhasebe ve finansman, grafik ve fotoğraf.

Öğrencilere belge ve maaş avantajı

MESEM mezunları, ustalık belgesi ile birlikte Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi diploması alarak kendi iş yerlerini açma hakkına sahip. Ustalık belgesi alanlar, iş pedagojisi eğitimi tamamladıktan sonra usta öğretici belgesi de elde edebiliyor.

Eğitim haftada bir gün teorik, dört gün uygulamalı şekilde yürütülüyor. Çıraklık eğitimi üç yıl, kalfalık eğitimi ise bir yıl sürüyor. 9, 10 ve 11. sınıf öğrencileri asgari ücretin en az yüzde 30’unu, 12. sınıf öğrencileri ise asgari ücretin en az yarısını maaş olarak alabiliyor.

Nitelikli iş gücü için örnek model

Karşıyaka Mesleki Eğitim Merkezi, gençlere meslek kazandırmanın yanı sıra sanayi ve hizmet sektörlerinde nitelikli iş gücü açığını kapatmayı amaçlıyor. Merkezde yeni branşların açılması için de hazırlık süreci devam ediyor.